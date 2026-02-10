Tensión en Santa Fe: patrulleros rodearon la Casa de Gobierno en rechazo al aumento y hubo choques entre policías

La crisis policial en la provincia de Santa Fe se agravó este martes. Agentes activos, retirados y familiares del personal de seguridad profundizaron las medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales, llegando a rodear la Casa de Gobierno en la capital provincial y la Jefatura de Policía en Rosario con patrulleros y móviles oficiales.

El conflicto, que se reactivó con fuerza este lunes, tuvo su punto de máxima tensión durante la madrugada en Rosario. Allí, la situación se descontroló cuando grupos de la fuerza avanzaron contra los manifestantes, generando un escenario inédito de enfrentamientos entre los propios compañeros de uniforme.

Los manifestantes exigen no solo una recomposición salarial urgente («un haber inicial no inferior a la canasta básica»), sino también el cese de las sanciones administrativas contra quienes participan de la movilización.

Qué ofreció el Gobierno y por qué sigue el conflicto

La protesta se mantiene activa pese a que el jueves pasado, tras una reunión con el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, el gobierno de Maximiliano Pullaro anunció un paquete de medidas económicas para intentar desactivar la bomba.

El plan oficial, que evidentemente no logró conformar a las bases, incluye:

Plus operativo: Un extra mensual de $500.000 para el personal de calle en Rosario y Santa Fe (los centros urbanos más calientes). Para ciudades de segundo rango, el plus es de $250.000 .



Un extra mensual de para el personal de calle en Rosario y Santa Fe (los centros urbanos más calientes). Para ciudades de segundo rango, el plus es de . Choferes: Un adicional específico de $250.000 para conductores de patrulleros.



Un adicional específico de para conductores de patrulleros. Tarjeta Alimentaria: Aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), que pasa de $80.000 a $160.000 mensuales.



Aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), que pasa de $80.000 a mensuales. Horas extra: Actualización del valor de las horas OSPE, que suben de $5.500 a $8.000.

Además, la provincia prometió un fondo de transporte gratuito y alojamiento para el personal trasladado, junto con un programa de salud mental para el grupo familiar. Sin embargo, los autoacuartelados consideran insuficiente la propuesta frente a la inflación y las condiciones de riesgo en las que operan.

Con información de Ámbito.