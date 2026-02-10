El primer dato de inflación sin Marco Lavagna: el Indec publica el IPC de enero 2026 y proyectan otra suba por encima del 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se encargará de revelar este martes 10 de febrero las cifras que marcarán la evolución de los precios. Será el primer dato oficial que se publicarán sin Marco Lavagna en la entidad y las consultoras ya anticiparon que el número podría superar el 2% una vez más.

Las estimaciones de analistas privados señalan que los precios habrían crecido en el primer mes del nuevo año, aunque resaltan que habría experimentado una leve desaceleración respecto al cierre del año pasado.

Expectativas por el dato oficial del Indec: la inflación de enero 2026

El índice inflacionario, según economistas, habría reflejado una merma en enero frente al 2,8% registrado en diciembre, cortando con la tendencia alcista que se observó desde junio de 2025 y que se profundizó a partir de septiembre cuando las cifras volvieron a superar el 2%. De igual manera el indicador se habría mantenido por encima del porcentaje mencionado.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, anticipó que la inflación del primer mes de 2026 podría ubicarse en 2,4% y la inflación interanual alcance a fin de año 22,4%.

Por su parte Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,2%, registrando los principales aumentos en: restaurantes y hoteles (3,8%), bienes y servicios varios junto con alimentos y bebidas no alcohólicas (ambos 3.1%) y salud (2,8%).

En tanto, EcoGo Consultores estimó que la inflación en alimentos y bebidas en enero alcanzó el 2,5% y sostuvo que “la suba estuvo liderada por la categoría verduras, mientras que las carnes mantuvieron incrementos en torno al 3,6% mensual”.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,6% en enero y calculó que la variación de precios interanual alcanzó en el primer mes del año un 32,1%.

Con información de Noticias Argentinas

IPC de enero 2026: a qué hora se conoce la inflación de Nación, Neuquén y Río Negro

En base a la información publicada en el INDEC, el informe técnico que revelará el dato general del IPC de enero 2026 que representa el total de hogares del país, se publicará este martes 10 de febrero de 2026.

En cuanto a las estadísticas propias de cada provincia, la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén y la de Río Negro suelen divulgar sus datos el mismo día.

El primer dato que se conocerá será el de la provincia de Río Negro la cual suele publicar su informe a las 12 del mediodía. En tanto en Neuquén, la cifra se revelará por la tarde, alrededor de las 16 casi al mismo tiempo que el informe nacional del Indec.

La inflación de diciembre 2025 para Nación, Neuquén y Río Negro

El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país registró en diciembre una variación de 2,8%.

Según el informe, la inflación acumuló una variación de 31,5% a lo largo de los 12 meses, el valor más bajo en los últimos ocho años.

En la provincia de Neuquén se ubicó en 2,6%, una pequeña baja respecto al valor de octubre. La variación acumulada fue del 38,5%. La inflación se aceleró en la última parte del año, comparado con el 2,4% de noviembre, y quedó por debajo de la media nacional.

Por su parte en Río Negro, la inflación alcanzó el 2,4%, registrando así una una suba en el último mes del año respecto al mes de noviembre que se mantuvo en el 1,74%. Según se precisó en el informe compartido por el Gobierno, la variación interanual cerró en 21,99 %.