Piden un edificio hasta que terminen la obra en una escuela primaria de Cutral Co

Un grupo de docentes y familias de la escuela primaria N° 102 de Cutral Co se movilizó y pidieron mediante notas que se les gestione un edificio hasta tanto finalice la importante obra de refacción encarada en las instalaciones propias. Sostuvieron que necesitan un espacio físico para mantener el contacto con las niñas y niños de manera presencial. Ante este planteo, se les propuso la sede barrial para el intercambio de tareas.

En Cutral Co, la comunidad educativa de la escuela primaria N° 102, está movilizada. Un grupo de docentes se convocó junto a las familias para respaldar las notas que presentaron en distintos estamentos, tanto de educación como ante la justicia. Aquí asisten 365 alumnos y alumnas de nivel primario, repartidos en los turnos mañana y tarde.

La obra de refacción es de gran magnitud y las maestras que elaboraron las notas explicaron que no están en contra de los trabajos que son muy necesarios, pero piden que se los reubique en otro edificio hasta que se concluyan las tareas.

Pusieron como ejemplo otras escuelas, donde las obras son de importancia y se autorizó a esas comunidades escolares a compartir otros edificios. Tal es el caso del CPEM N° 20; el CPEM N° 6; el CPEM N° 51; que se ubicaron en escuelas cercanas a su radio para empezar el ciclo lectivo.

Las notas con las firmas de las familias, se elevaron ante la directora, Mariela Gutiérrez; a la consejera escolar y ante la defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, a cargo de Lautaro Arévalo. Se destaca la importancia de la «vinculación presencial» con las y los estudiantes.

El planteo es que el alumnado cuente con un espacio físico para «desarrollar clases presenciales» y destacaron que la escuela es un espacio «privilegiado de encuentro y desarrollo integral». Después de describir el fundamento y la importancia del contacto presencial, se hizo hincapié en el contexto en el que se encuentra inmerso el estudiantado.

«Nuestra comunidad escolar no escapa a la realidad económica y social que atraviesa el país. Personas que deben salir a trabajar todo el día, sin redes de contención y organización de cuidados para las infancias», subrayaron.

Especificaron que, entre las familias, existen muchas madres que asumen solas la crianza, más la falta de recursos académicos para sostener las tareas; hogares con dificultades sociales y plantearon que así se «profundiza la brecha de desigualdad», entre sus integrantes.

Por otra parte, explicaron la falta de herramientas o recursos para lograr la conexión adecuada por parte de las familias.

En el último tramo de la nota, se planteó que si bien la fecha de finalización es el 30 de marzo, en este momento se «sigue sacando aberturas que aún no inician el levantamiento de paredes y manposterías, prácticamente deben reconstruir el edificio». «Prácticamente deben reconstruir el edificio y es de sentido común pensar que no es una tarea a resolver en cuestión de días», se refirió.

Este pedido del grupo de docentes y familias contó, además, con el respaldo de la seccional local del sindicato docente Aten. En las últimas horas, se conoció que funcionarios de Educación propusieron como alternativa para la presencialidad, la sede del barrio Aeroparque para garantizar el intercambio de tareas para el hogar entre las docentes y estudiantes, pero no para el dictado de clases.