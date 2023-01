Todas las filtraciones de los chats que comprometen a Marcelo D’Alessandro

Ésta es la ruta de las dos tandas de filtraciones que comprometen en principio al ministro de Seguridad porteño Marcelo D´ Alessandro, que pidió el miércoles una licencia por los supuestos chats de Telegram en los que aparece vinculado con funcionarios judiciales y empresarios de medios. Todos investigados en una causa por tráfico de influencias y dádivas.

El presidente Alberto Fernández, mediante una Cadena Nacional a la que recurrió el 5 de diciembre pasado, puso en agenda una investigación periodística que instaló la primera filtración del contenido de las conversiones de un grupo de chat de Telegram entre jueces federales, el ministro de Seguridad porteño y empresarios de medios.

En los intercambios aparecen intervenciones que intentan armar una versión común sobre el viaje que hicieron a Bariloche y a la estancia del magnate inglés Joseph Lewis Lago Escondido en octubre de este año. Hay una causa iniciada por una denuncia de «violación de deberes de funcionario público, admisión de dádivas y tráfico de influencias» que sigue abierta en la Fiscalía Federal de Bariloche.

El grupo habría sido creado por Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto. Lo integran también el CEO de ese grupo empresario Jorge Rendo; los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Carlos “Coco” Mahiques; el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, el dueño de una consultora de medios Tomás Reinke (ex gerente de este diario) y Leo Bergot, quien en realidad es el ex hombre de la SIDE Leonardo Bergroth.

El chat es un intento permanente de ocultar qué fueron a hacer todos juntos a Lago Escondido. Y para tratar de ocultar el hecho de que no pagaron ni el vuelo ni la estadía, que se terminó filtrando a los medios. Este tramo del intercambio de mensajes lo revela:

– Julián Ercolini: ¿No es más fácil que nos facture Lago Escondido dos noches con media pensión? Y al carajo, no tenemos que inventar nada.

– Jorge Rendo: No está mal, además nadie se gasta plata para confabular. Para eso se hace una cena en Buenos Aires y listo. ¡Jaja!

– Ercolini: Claro, nos facturaban el transfer, el alojamiento y media pensión. Pablo, Tommy ¿se puede eso? Y se acabó. Después hacemos denuncia por espionaje.

– Tomás Reinke: Ahí le pregunto a Nico (por Nicolás Van Ditmar, administrador de la estancia de Lewis)

Chats del viaje a Lago Escondido

Los chats con el vocero del presidente de la Corte

La segunda tanda de filtraciones se conoció hace 5 días. Son los intercambios filtrados entre D’Alessandro y Robles arrancan el 9 de noviembre y se extienden hasta el 1 de diciembre.

Es el propio Robles quien inicia la comunicación el 9 de noviembre al enviarle al funcionario porteño un link de una nota de la agencia Noticias Argentinas que informa que los jueces de la Corte rechazaron la recusación que había presentado el gobierno nacional contra Rosatti en el caso de la coparticipación de la Ciudad. ¿Por qué lo habían recusado? Porque el diario Página 12 reveló que D´Alessandro y Robles llegaron juntos a una fiesta de cumpleaños que se hizo el 15 de agosto en el selecto restorán El Secreto del hotel Four Seasons. Para los colegas de Rosatti, la recusación fue extemporánea y la rechazaron. Desestimada la recusación, Robles le escribió a D’Alessandro: “Espero que hagas sacar el ‘fallo Robles’”.

Seis días después, el funcionario cortesano volvió a tomar contacto con D’Alessandro. Le preguntó si estaba. “Siempre”, contestó el ministro de Larreta. “En 5 te paso letra para que vos lo muevas”, le adelantó. D’Alessandro ni siquiera sabía de qué le hablaba, por lo que Robles le sugirió mirar su WhatsApp. Era un largo texto que perseguía un objetivo: que los senadores de Juntos por el Cambio no participaran en la sesión que estaba convocada para las próximas horas para revalidar la lista de senadores que habían sido seleccionados para conformar el Consejo de la Magistratura.

Lo que estaba en disputa es una silla que reclama para sí el senador del PRO Luis Juez pero que la Cámara Alta destinó al senador kirchnerista Martín Doñate. “Usala como tuya”, le aconsejaba Robles en relación a la información.

Tres días después, los mensajes del asesor de Rosatti eran más claros en relación a la controversia sobre el Consejo de la Magistratura. Les sugería ir al fuero contencioso administrativo o a la Corte “considerando que hay que ejecutar la sentencia”.

El último intercambio que figura en la filtración es del 1 de diciembre. En ese momento, Robles le avisa a D’Alessandro que Horacio Rosatti no iría.

Los sobres y las grúas

Otro de los chats filtrados muestra los intercambios entre D’Alessandro y Marcelo Violante, un empresario que participa del negocio de las grúas y de las playas de estacionamientos de la Ciudad de Buenos Aires, a través de las empresas Dakota SA y Brewda Construcciones SA.

En junio de 2019, Violante le pidió a D’Alessandro que se ocupara de una causa que tenía Rubén Hugo Laghezza –a quien define como un amigo– en la fiscalía de Carlos Rolero por violar una clausura.

Violante estaba dispuesto a pagar una multa pero no quería que su amigo tuviera que hacer una probation. Las respuestas de D’Alessandro dan cuenta de que efectivamente hubo comunicaciones con la fiscalía. “Ahora refuerzo”, le prometía el funcionario porteño.

El 11 de julio de 2019, Violante le escribió un mensaje para disculparse: “No pude juntar todo. Te juro que antes de fin de mes te integro el 100 por ciento. Ahora tengo 60 verdes y te traje los 50 de Claudio que hace rato no te mandaba”. Violante le preguntó si dejaba los sobres abiertos con alguien de confianza de D’Alessandro y éste respondió; “Dáselo”. Exactamente dos meses después, le escribió para pedirle verlo y anunciarle que de paso le llevaría 50.000 –no especificó en qué moneda–.

Violante también le consultó si podía proponerle negocios a “Horacio” y si podía hacer lo mismo con Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata. A él quería llevarle una iniciativa para pagar con celular los estacionamientos medidos.

Quienes presumen tener influencia en la vida del país, suelen reunirse en Lago Escondido.

El fiscal Rívolo se apartó de la causa

El fiscal federal Carlos Rívolo se excusó de intervenir en la denuncia del ministro de Seguridad porteño (en uso de licencia) Marcelo D’Alessandro por la filtración de supuestos chats de Telegram en los que aparece vinculado con funcionarios judiciales y empresarios.

Rívolo adujo “violencia moral”, puesto que su nombre aparece entre los contactos frecuentes de el funcionario porteño D’Alessandro, aunque no se conocieron conversaciones entre ambos.

Larreta denunció espionaje y persecución

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, apuntó ayer en duros términos contra el kirchnerismo en medio de la disputa por la coparticipación y el escándalo del espionaje, y desafió a los integrantes de ese espacio político a que “reconozcan” públicamente que “no les gusta la democracia”.

“Tristemente fuimos testigos de una nueva operación del kirchnerismo, usando el espionaje ilegal para perseguir a los que no piensan como ellos y distraer la atención de los temas importantes, nos quieren distraer de la inflación, de la inseguridad, no es la primera vez que lo hacen y no será la última”, disparó el alcalde porteño al encabezar un acto en el marco de una visita a una escuela de verano.

Al respecto, se quejó de que “le hackearon el teléfono a (el ministro de Seguridad porteño) Marcelo D A´lessandro, le sacaron los chats de Telegram y armaron un montaje manipulando la información”. “Como si esto no alcanzara, el Gobierno vuelve a atacar a la Justicia, siempre lo mismo, otra vez sopa. No les gusta el fallo, lo desconocen. No les gusta un juez, buscan removerlo. Lo que no les gusta es la democracia, el balance de poderes, reconozcan que no les gusta la democracia”, agregó.

A través de un comunicado que compartió en Twitter titulado “No somos todos lo mismo”, Larreta reprodujo la defensa que D´Alessandro esbozó públicamente sobre supuestas tareas de “espionaje ilegal” llevadas adelante por el kirchnerismo en su contra, sumado al “montaje con información manipulada” para “atacar, perseguir y desprestigiar”.

En los días pasados, una serie de mensajes de texto y audios con la voz de D´Alessandro salieron a la luz revelando una presunta trama de tráfico de influencias y corrupción, incluyendo arreglo de fallos y también negociados con la administración porteña facilitados por el propio ministro de Justicia y Seguridad.

Cronología de los hechos

4/12/2022: Se difunden chats de funcionarios porteños, jueces y empresarios que viajaron a Lago Escondido.

5/12/2002: El presidente Alberto Fernández usa la cadena nacional para instalar el tema y pedir una investigación penal.

13/12/2022: La justicia federal de Bariloche allanó la estancia y retiro documentación, celulares y biblioratos.

30/12/2022: Nueva flitración revela que D’Alessandro recibe asesoramiento del vocero del titular

de la Corte.

3/01/2023: D’Alessandro pidió licencia por “motivos personales” en medio de una interna en Juntos, por el escándalo.