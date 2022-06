Todo listo para la audiencia pública por la privatización del basural de Bariloche

El proyecto de privatización del vertedero de basura domiciliaria que presentó el intendente Gustavo Gennuso será evaluado mañana en una audiencia pública que se realizará en la sala de sesiones del Concejo y para la cual se inscribieron once oradores.

La propuesta que elaboró el Ejecutivo luego de un proceso que llevó un par de años e incluyó un concurso de consultoras para dotarlo de aportes técnicos, propone ceder a un privado por 20 años la gestión del basural ubicado sobre la ruta nacional 40, al sur de la ciudad, y también la “remediación” del predio.

El pliego bajo análisis incluye pautas ambientales, criterios y metas de “empaquetado” de la basura recuperable y también la obligación de incorporar a la Asociación de Recicladores de Bariloche, que ya trabaja en el complejo desde hace más de 20 años.

Entre los oradores habrá dirigentes vecinalistas como Sergio Herrero, la secretaria general del Soyem Brenda Morales, la referente de la ARB Gladys Pichiñanco, la militante ambientalista Alondra Crego, el ex concejal Hugo Cejas y el docente e investigador Tomás Guevara.

También integran la lista Tomás Espinoza Consoli, Oscar Oyarzo, Ruth Peña, Paula González Velásquez e Ignacio Sagardoy.

Guevara es representante de la Fundación Desarrollo, Ambiente y Hábitat Sustentable y participó años atrás de la elaboración de un recurso de amparo para exigir el mejoramiento del vertedero. Según le anticipó a este medio, en su intervención buscará describir “cómo Gennuso desperdició siete años de gestión” en relación al manejo del vertedero “y echó a perder buena parte de los avances previos”.

Consideró que la ciudad está “a las puertas de un nuevo Mi Bus”, en alusión a la controvertida concesión del transporte urbano. Para Guevara la licitación “está muy mal encarada, fundamentalmente por motivos económicos”.

Dijo que el pliego “es muy inespecífico y ni siquiera tiene un presupuesto base estimado”. Subrayó que ese faltante colisiona con lo regulado por la ordenanza 2.049 de licitaciones públicas.

Alondra Crego, de la organización Circuito Verde, dijo también que al proyecto le faltan muchas precisiones y por ejemplo “habla de basura cero, pero es un objetivo difícilmente alcanzable incluso para los países más avanzados en la materia. No aclara en ningún lado cómo llegar a esa meta de largo plazo y cómo va a ser la transición”.

Señaló que el vertedero hoy en realidad es un simple relleno sanitario, está desbordado, casi no tiene más espacio físico para nuevas celdas y no está alcarado cómo se va a gestionar ese punto. Según Crego, en el proyecto “se habla de remediación, pero en concreto lo único que prevé es un plan de cierre, y no es lo mismo”. Cuestionó que no exista un plan serio a mediano plazo para el traslado a otro emplazamiento.

Según la joven ambientalista, el ente fiscalizador previsto en el proyecto también les genera reparos porque “estarían representados el Concejo, el Ejecutivo, la ARB, pero no se ve que vayan a incorporar profesionales ambientales para realizar un verdadero control”. Dijo que existen informes periódicos de la UNRN en los que consta la “situacion de abandono” del basural y recordó que esas falencias fueron “la primera problemática que abordó Circuito Verde” cuando se conformó.

Dijo que desde su grupo no se plantean “privatización sí o no” sino que ponen el foco en las “falencias ambientales”. Recordó que en 2010 ya hubo en el municipio un proyecto general para el manejo de la basura domiciliaria en Bariloche que es “muy similar” al actual y no dio resultado.