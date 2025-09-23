Javier Milei habla ante la ONU este miércoles: expectativa por su discurso, tras la reunión con Donald Trump

El presidente de Argentina, Javier Milei, pronunciará este miércoles un discurso en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Las palabras del mandatario generan expectativa por su encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien respaldó su gestión y auguró una reelección del gobierno libertario.

El mensaje de Milei está previsto para las 12:45, con una duración de 15 minutos, el tiempo asignado para todos los mandatarios participantes. Según fuentes de Presidencia, el discurso abordará la relación estrecha de Argentina con Estados Unidos e Israel, la cuestión Malvinas, y la defensa de su plan económico tras casi dos años de gestión.

En su primera intervención en la ONU, el año pasado, Milei había criticado con dureza al organismo, acusando a sus integrantes de ser «burócratas» que impulsan «una agenda de corte socialista» y de haber abandonado los principios fundacionales para convertirse en «un leviatán de múltiples tentáculos».

La Asamblea General de la ONU es el principal foro mundial donde representantes de los 193 países miembros se reúnen anualmente para tratar cuestiones internacionales, y se desarrolla entre septiembre y diciembre. Los discursos se enmarcan dentro del llamado Debate General, donde los líderes exponen sus posiciones y prioridades.

Javier Milei será galardonado con el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council

Tras su intervención, Milei asistirá por la noche a la gala del Atlantic Council, donde recibirá el premio Ciudadano Global 2025, entregado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves, último día de actividades del mandatario en Nueva York, se encontrará con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Su regreso a Buenos Aires, junto a la comitiva oficial, está previsto para el viernes por la mañana.

