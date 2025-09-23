Llegan los dólares: Javier Milei recibe un espaldarazo financiero del BID y el Banco Mundial

El Gobierno de Javier Milei recibió un espaldarazo financiero de dos de las principales entidades de crédito del mundo. «El BID esta listo para ampliar significativamente su apoyo a Argentina», aseguró el presidente del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn. Anunció que pretenden expandir sus operaciones en los próximos 15 meses. Este gesto se suma al reciente anuncio del Banco Mundial de acelerar el desembolso de fondos, lo que podría implicar una inyección de miles de millones de dólares en la economía argentina.

Fuerte respaldo financiero de organismos internacionales para el Gobierno de Javier Milei

El comunicado del BID, emitido tras el encuentro del presidente argentino con Donald Trump en Estados Unidos, no especificó nuevos créditos, sino que se enfocó en la posibilidad de adelantar desembolsos ya acordados.

«Estamos trabajando para expandir de forma sustancial nuestras operaciones en Argentina, con el objetivo de fortalecer nuestro respaldo al país en los próximos 15 meses», comunicó Goldfajn. El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el gesto a través de sus redes sociales.

Esta mecanismo, conocido como front load, busca acelerar la llegada de divisas al país en un momento clave para el programa de reformas del Gobierno. La noticia llega poco después de un anuncio similar por parte del Banco Mundial, lo que marca una tendencia de apoyo coordinado.

La decisión del BID se basa en la Estrategia País aprobada en julio de este año, que define una hoja de ruta con el Gobierno para impulsar la competitividad, consolidar el equilibrio fiscal y modernizar la infraestructura. Esta agenda, liderada por el sector privado, busca sentar las bases para un desarrollo sostenido.

A qué sectores se destinarán los dólares del BID

El Grupo BID indicó que tiene previsto cerrar este año con la aprobación de cinco nuevas operaciones para el sector público, que totalizan 2.900 millones de dólares, destinados a respaldar reformas estructurales.

A este monto se suman 1.000 millones de dólares adicionales, canalizados a través de BID Invest, la rama del organismo dedicada a proyectos del sector privado. Estos fondos se dirigirán a áreas estratégicas como energía, minería, conectividad, servicios de salud y financiamiento para pequeñas y medianas empresas (pymes) a través de instituciones financieras.

Según destacaron, la cartera de BID Invest en Argentina es la más grande de toda la región, lo que refleja la confianza del organismo en el potencial del país.

Ha comprometido un paquete total de hasta 10.000 millones de dólares para los próximos tres años, de los cuales 7.000 millones se destinarán al sector público y los restantes 3.000 millones a la inversión privada. Los fondos que se adelantarían este año forman parte de este plan a largo plazo.

Infobae comunicó que Viviana Alva-Hart, representante del BID en Argentina, destacó que la estrategia refleja un compromiso con el país. «Trabajaremos junto al Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales para promover un crecimiento económico sostenido y resiliente, que contribuya a la creación de empleos de calidad, la reducción de la pobreza y una mayor conectividad con alto retorno social», afirmó.

El respaldo del Banco Mundial al gobierno de Javier Milei

Paralelamente, el Banco Mundial anunció su intención de «acelerar el apoyo a la Argentina», con una combinación de financiamiento público, inversión privada y movilización de capital que podría alcanzar los 4.000 millones de dólares en los próximos meses. Este monto forma parte del paquete de 12.000 millones de dólares que el organismo había anunciado en abril.

Los fondos del Banco Mundial se orientarán a lo que la institución define como «motores clave de la competitividad». Entre ellos se destacan la minería y los minerales críticos, el impulso al turismo, la expansión del acceso a la energía y el fortalecimiento de las cadenas de suministro y el financiamiento para las pymes.

Esta serie de apoyos se inició tras la reunión de abril entre el presidente Javier Milei y el titular del Banco Mundial, Ajay Banga. En ese encuentro, Banga había elogiado la «audaz transformación» que el mandatario estaba liderando y prometió el apoyo de la institución para respaldar las reformas y atraer inversiones privadas.

El titular del organismo aseguró entonces que estaban trabajando estrechamente con el equipo económico argentino para impulsar la agenda de cambios. En ese contexto, se esperaba un paquete de apoyo significativo que utilizara «toda la fortaleza del Grupo Banco Mundial». El reciente anuncio es la materialización de esa promesa.

Ambos organismos multilaterales trabajan en estrecha coordinación con el equipo económico argentino, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.