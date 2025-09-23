«Quieren endeudarnos»: la reacción de los candidatos de Neuquén y Río Negro por la reunión entre Javier Milei y Trump

El presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos este martes y se reunió con Donald Trump, tras su discurso ante la Naciones Unidas (ONU). Mientras que el mandatario estadounidense pronosticó una «reelección» del líder de La Libertad Avanza, los principales referentes de la oposición en Neuquén y Río Negro manifestaron su rechazo sobre un nuevo préstamos para la Argentina. «Quiere endeudarnos, empobrecernos y entregarnos», reprochó el senador rionegrino y candidato a renovar su banca por Fuerza Patria, Martín Soria.

Desde el gobierno libertario celebraron el encuentro. «No se imaginan lo emocionante que fue la reunión», enfatizó el ministro de Economía, Luis Caputo. Agregó que hay un «impresionante apoyo a la gestión» del presidente Milei por parte de los Estados Unidos.

La reacción en Río Negro por el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump

El sello peronista se posiciona fuertemente contra el gobierno libertario a un mes de las elecciones nacionales legislativas. «Mientras los argentinos no llegan a fin de mes y rechazan en las urnas el ajuste más grande de la historia, Trump pide la reelección de Milei y se convierte en su jefe de campaña», comenzó Soria su publicación en «X».

Y de forma tajante aseveró: «Es evidente que no gobierna para los argentinos. Quiere endeudarnos, empobrecernos y entregarnos».

Su compañera de fórmula y legisladora en Río Negro, Ana Mark, también rechazó el encuentro entre Milei y Trump en busca de «apoyo» financiero. «Lo decimos bien clarito: la deuda que están pidiendo es ilegal si no pasa por el Congreso. No la vamos a aceptar y no vamos a permitir que sigan destruyendo nuestra soberanía, nuestra economía y nuestras instituciones», recalcó.

Invitó a votar al peronismo el domingo 26 de octubre en las urnas. «El freno a este delirio es Fuerza Patria. Con la fuerza de nuestro pueblo vamos a recuperar en octubre el rumbo de un país que debe volver a estar gobernado por y para las y los argentinos», afirmó.

"Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende", decía Jauretche.

Y nada peor que este presidente vendepatria, entregador, que pretende arrodillar a nuestro país ante el presidente de EE.UU. para que le financie la campaña, mientras nuestro pueblo pasa… pic.twitter.com/066kBhx7C9 — Ana Marks (@AnaMarksLC) September 23, 2025

La expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica y candidata a diputada nacional por Río Negro por Fuerza Patria, Adriana Serquis, se expresó a través de una publicación del especialista, Sebastián Maril.

Sostuvo que, según el estatuto del Fondo de Estabilización del Tesoro norteamericano (ESF), “un préstamo o crédito a una entidad extranjera o a un gobierno de un país extranjero puede otorgarse por más de 6 meses en cualquier período de 12 meses únicamente si el presidente entrega al Congreso una declaración escrita indicando que circunstancias únicas o de emergencia requieren que el préstamo o crédito se extienda por más de 6 meses”.

Quien salió a respaldar al gobierno de Milei fue la diputada y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde. «Gracias Dios por darnos la oportunidad de tener el mejor presidente de la historia», comunicó en sus redes sociales junto a los elogios que Trump brindó a Milei.

En diálogo con RN Radio señaló que Milei cumplió con su plataforma de campaña, ya que «planteó pasar la motosierra y lo hizo», con «50 mil ñoquis menos» y una baja en la inflación. Indicó que, así, evitó que 12 millones de argentinos fueran «esclavos del populismo».

Además, apuntó contra «el clan Soria», tras el cruce que mantuvo con el senador rionegrino en el Congreso. Señaló que la familia busca ocultar «las denuncias que él ha tenido a lo largo de su carrera» e insistió sobre el cobro de un seguro de vida de «300 mil dólares» tras la muerte de su padre. «La Justicia lo encontró desfavorable y después por obra del Espíritu Santo hubo una maniobra», enfatizó.

Juntos Defendamos Río Negro, la fórmula que lleva a los candidatos del gobernador Alberto Weretilneck, no se pronunció sobre un posible endeudamiento, aunque vienen dirigiendo la campaña en una actitud combativa contra el gobierno libertario.

Sin mencionar el encuentro entre los líderes de la ultraderecha, el legislador rionegrino y candidato a senador, Facundo López, cuestionó el proyecto de Presupuesto 2026 enviado al Congreso. Aprovechó para cuestionar no sólo a La Libertad Avanza, sino también a Fuerza Patria.

«Una vez más prometen financiamiento para la Ruta 22, pero cuando uno analiza los números, solo alcanza para construir 8 kilómetros. Es la misma maniobra de siempre: hacen anuncios, se sacan la foto y la obra nunca llega», señaló.

Y recalcó: «Este abandono no es nuevo. En 2016, Martín Soria frenó una inversión clave para esta ruta aduciendo cuestiones “visuales”. Hoy esa decisión pesa sobre una vía en estado crítico donde miles de rionegrinos arriesgan su vida cada día».

La reacción en Neuquén por el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump

En Neuquén, la campaña y el recorrido por el territorio parece haber dejado de lado las repercusiones sobre la reunión entre Milei y Trump para dialogar sobre un nuevo endeudamiento. La alianza Neuquinizate que lidera el gobernador Rolando Figueroa no se expresó al respecto en las redes sociales.

Ni sus principales candidatos a senadores, Julieta Corroza y Juan Luis «Pepe» Ousset, manifestaron su opinión pública sobre el tema. En cuanto a los postulantes por una banca en la Cámara Baja, Karina Maureira y Joaquín Perren, mostraron sus fotos recorriendo la provincia, reiteraron la importancia de defender la universidad pública, sin expresarse sobre la posibilidad de adquirir una nueva deuda por parte del Tesoro de los Estados Unidos.

La senadora y candidata a renovar su banca por Neuquén por Fuerza Patria, Silvia Sapag, reposteó el comunicado de los integrantes del bloque de Unión por la Patria con un fuerte repudió al encuentro entre Milei y Trump.

«Milei pretende obtener el financiamiento a espaldas del pueblo con una maniobra ilegal que esquiva el control del Congreso Nacional», remarca la publicación donde se recuerda la existencia de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156.

Y exhorta a votar al peronismo en las próximas elecciones: «Este es un gobierno a la deriva, cuya única constante es el desprecio y crueldad por millones de argentinos que ven lesionados sus derechos. Solo la voluntad popular, expresada en las próximas elecciones, será la que podrá poner un límite a esta tragedia que vive el pueblo argentino».

Quien sí se expresó abiertamente fue el diputado nacional por Unión por la Patria (en continuidad en su cargo por cuatro años más), Pablo Todero. Cuestionó las declaraciones de Trump sobre una posible reelección de Milei.

«Mientras vos no sabes si llegas al laburo mañana y no lo tenés, tu Pyme se funde, el negocio cierra y no podes pagar los servicios, el desorientado de tu presidente anda arrodillado pidiendo reelección. El Gobierno más desquiciado y alejado de la realidad que se ha conocido», remarcó.

Desde La Libertad Avanza, el candidato a segundo senador y actual diputado radical, Pablo Cervi celebró el encuentro bilateral entre los mandatarios. «Si desde el Congreso le damos gobernabilidad al Presidente, Argentina despega», subrayó.