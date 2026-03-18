Tras balacera en Bariloche, despliegan policías a las calles: “La seguridad está siendo atendida”

Con el operativo llamado “saturación”, el gobierno provincial a través del ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía de Río Negro exhiben en las calles de Bariloche la presencia de la fuerza con un doble objetivo: el de encontrar a dos sospechosos de la balacera de la avenida De los Pioneros donde fue herido un adolescente y realizar tareas de prevención.

“La seguridad en Bariloche está siendo atendida”, señaló el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, quien explicó a Diario RÍO NEGRO que el operativo “saturación” se denomina así porque “hay una presencia marcada de personal policial de distintas áreas”. Para eso la Jefatura de Policía y la Regional Tercera pusieron a disposición de este plan a todo el personal de la ciudad de distintas áreas y sumar refuerzos del grupo COER que llegó del Alto Valle. Se trata de600 agentes en la regional, incluyendo las unidades especiales, sumado a 26 refuerzos, 18 del grupo COER local y 8 de refuerzo foráneo.

El operativo se inició tras la balacera de la avenida De los Pioneros ocurrida en jueves 12 de marzo alrededor de las 18 a la altura del kilómetro 6, donde resultó herido un estudiante de 13 años que salía de un colegio secundario de la zona, quien ya fue dado de alta. Por esa causa, de inmediato se detuvo a una persona y se busca a otros dos sospechosos que “están identificados”, según precisó el ministro.

Policías intensifican controles en las calles de Bariloche. Foto: Chino Leiva

“Hay operativos constantes en distintos horarios” puntualizó el ministro quien señaló que si bien se concentran en la zona oeste de Bariloche, con el objetivo de dar con los dos sospechosos buscados por la Justicia, se suman también “anillos” de seguridad y prevención en otros puntos troncales de la ciudad.

“Este operativo se va a sostener en el tiempo porque se hace una evaluación del resultado y a la gente le da tranquilidad tener mayor presencial policial”, dijo Jara y enfatizó que es “una demanda de la sociedad” ver más policía en la calle.

El ministro de Seguridad de Río Negro, Daniel Jara, y jefes policiales en Bariloche hablaron del operativo especial. Foto: Chino Leiva

El subjefe de la Policía, Elio Tapia, aclaró que “el delito contra la propiedad en Bariloche ha disminuido en relación a otros años” y acotó que en materia de delitos contra las personas, como los homicidios ocurridos en los últimos meses, son casos puntuales y “en un 90% tenemos personas detenidas en relación a esos hecho, lo cual marca el trabajo de la parte investigativa conjuntamente con la parte judicial”.

El ministro explicó que los “resultados positivos” que resultan de esta mayor presencia policial arrojaron secuestros de vehículos y motos con pedidos de secuestro judicial y detección de personas con portación de armas de fuego. Para ello es vital el aporte del 911 y el sistema integrado que verifica los vehículos con el número de dominio y detecta si existe alguna solicitud judicial.

El subjefe Policía de Río Negro, Elio Tapia, y jefe de Regional Tercera de Policía, Nelson Torres, hablaron de la situación de seguridad de Bariloche. Foto: Chino Leiva

El gobernador Alberto Weretilneck más tarde se reunió con los jefes policiales y el ministro en la Regional Tercera a puertas cerradas. Luego dijo públicamente el “compromiso” de buscar que “Bariloche esté cada día más segura” y afirmó que se busca “detener y llevar a juicio a todos los delincuentes que ponen en riesgo la vida y los bienes de los barilochenses”.

Sentenció además: “No vamos a aflojar hasta que todos los delincuentes los tengamos en la cárcel”.

«Acá no hay gente de afuera que viene a delinquir»

Jara insistió que el objetivo inicial del despliegue policial es dar con los sospechosos de la balacera que hirió al estudiante y en este sentido, el jefe de la Regional, Nelson Torres, afirmó que “todo tiene nombre y apellido”, al indicar que están identificados y son personas residentes de Bariloche.

“Los últimos incidentes marcan una situación distinta de lo que ocurre en Bariloche, son situaciones esporádicas”, señaló Jara y dijo: “Acá no hay gente de afuera que viene a delinquir o a formar una banda, es toda gente local que están identificados, son personas que el modo de vida siempre ha sido el delito”, enfatizó el ministro.

Consultado por este diario por la posible existencia de una situación de violencia particular y fuera del promedio en Bariloche, el comisario a cargo de la Regional lo descartó. “Hubo una experiencia 20 o 23 años atrás que había grupos, patotas que tenían otro tipo de violencia más marcada y hoy no es esa situación”, señaló.