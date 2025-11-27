Tras el aumento de sueldo de los políticos de Bariloche, Soyem pidió un bono de fin de año

Soyem Bariloche cuestionó la duplicación de sueldo de los políticos y pidió un bono. Foto: Archivo

La duplicación de los salarios de la planta política de Bariloche, por el respaldo unánime de los tres poderes del Estado, no cayó bien en el gremio Soyem, que alertó que se “desconfigura” el sistema remunerativo y además reclamó un bono de fin de año para todos los estatales municipales.

Ayer se conoció la aprobación de una ordenanza -con voto unánime de los concejales- mediante la cual se modifica el esquema previsto desde hace 20 años para el pago de haberes de los funcionarios y se duplicó el monto a partir de llevar de tres a seis salarios básicos de la categoría 24 el salarios del intendente, a partir del cual se basa el resto de los salarios políticos.

RÍO NEGRO pudo conocer los montos actuales y se estimó que ascendería a 6,6 millones de pesos, (incluyendo zona fría) el salario del intendente correspondiente a noviembre.

«No respeta la proporcionalidad automática»

Brenda Morales, secretaria general de Soyem, valoró la modificación de la norma como “una clara violación del artículo 49 de la Carta Orgánica” porque “no respeta la proporcionalidad automática, se autoasigna una remuneración por encima del límite legal y altera la metodología del cálculo sin respaldo constitucional municipal”.

“Desconfiguraron completamente el sistema remunerativo incluso para la próxima paritaria”, alertó la dirigente a RÍO NEGRO.

Soyem ayer difundió una nota en la que expresó su “profunda preocupación” por la duplicación de los salarios políticos y señaló que “contrasta con la situación económica que atraviesan día a día los trabajadores municipales”.

Soyem pide un «reconocimiento» para los trabajadores

Por eso el gremio, reclamó un “reconocimiento para los trabajadores municipales” a través de un bono de fin de año que requirió que se abone entre el pago de los haberes de noviembre y el aguinaldo.

“Creemos que, si hubo recursos para incrementar los salarios de la planta política, también debe haber un reconocimiento concreto para quienes sostienen con su trabajo diario el funcionamiento del municipio”, señaló el sindicato en la nota que presentó al Ejecutivo y aludió a un compromiso público del intendente Walter Cortés en oportunidad de la celebración del Día del Empleado Municipal.

Desde el gremio indicaron que por el momento no se habla de monto y tampoco han tenido respuesta.