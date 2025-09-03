Tras el rechazo del Congreso, Sturzzeneger lamentó que no se desregule Vialidad: «No labura nadie»



Luego de que el Senado volteara la semana pasada, con mayorías aplastantes, los decretos de disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y modificación del INTA, el INTI y otros organismos, el Poder Ejecutivo restituyó las normas que regulaban esos entes públicos, para llenar el vacío legal. El autor de las medidas, el ministro Federico Sturzenegger, lamentó tener que dar marcha atrás y criticó al Congreso.

A través del DNU 627/25, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo restituyó “la plena vigencia” de las normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos de eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad (461/25); transformación del INTA, el INTI, el Instituto Nacional de Vitivinicultura y otros organismos (462/25), del Banco de Datos Genéticos (351/25) y de distintos entes culturales (345/25).

“Es necesario y urgente que el Poder Ejecutivo Nacional clarifique el marco jurídico aplicable a los organismos alcanzados por los decretos delegados bajo análisis, a fin de no comprometer la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional y salvaguardar los principios de buena administración, juridicidad, buena fe y simplificación administrativa”, se argumentó.

Mediante otro DNU, el 628/25, también se dio marcha atrás con el nuevo régimen de la Marina Mercante (DNU 340/25), que según advirtió la oposición en el Congreso, desmantelaba y desguazaba al sector marítimo nacional. En ese mismo decreto, además, se restringía el derecho a huelga de los trabajadores, al declarar a la actividad como “servicio esencial”.

Los primeros cuatro decretos, que fueron dictados en el marco de las facultades que el propio Congreso le delegó al Ejecutivo en la Ley Bases para “eficientizar” el Estado, fueron rechazados primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. Por ese motivo, el Gobierno tuvo que retroceder y volvió a poner en vigencia las normativas anteriores.

El lamento de Sturzenegger y la crítica a Vialidad Nacional: «No labura nadie»

En la apertura del ciclo “Diálogos”, organizado por la Fundación Mediterránea y realizado esta vez en Buenos Aires, Sturzenegger sostuvo que la decisión del Congreso fue a favor de “una casta” y puso como ejemplo el caso de Vialidad Nacional, donde aseguró que “no labura nadie” porque la mayoría de los empleados son, según él, puestos jerárquicos o sindicalistas.

Para graficarlo, el funcionario desplegó entre las mesas del Hotel Alvear Palace casi 70 metros de papeles mostrando la supuesta estructura jerárquica de Vialidad. “Tienen 5.000 empleados; 1500 son jerárquicos y 1.500 gremialistas”, se quejó.

Pero además, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado consideró que, al rechazar los decretos, el mismo Poder Legislativo generó un vacío legal que debió llenar el Ejecutivo.

“El Congreso rechazó los decretos delegados, pero no reinstauró la normativa anterior. En su afán de bloquear la decisión del Gobierno dicen ‘deroguemos’, pero jurídicamente tiene el resultado de lo que derogaron la existencia de estas instituciones”, dijo, y agregó: “Hoy (por este miércoles) a las 00.00 nos dejaron sin todas estas instituciones y entonces hicimos una serie de DNU porque tuvimos una situación de urgencia inmediata”.

Otro decreto en la mira

Hay otro decreto que la oposición tiene en la mira para derogar: es el 383/25, que transformó la Policía Federal y le otorgó atribuciones extraordinarias como realizar requisas y detenciones sin orden ni control judicial, y tareas de prevención del delito en espacios públicos y digitales (ciberpatrullaje).

Hace dos semanas, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, que preside el senador Martín Lousteau (UCR), envió sendas notas a Martín Menem y Victoria Villarruel, presidentes de Diputados y el Senado, rechazando el decreto.

Según plantearon los legisladores, con esos cambios se le dieron a la Policía potestades para hacer espionaje, lo que, interpretaron, va contra la Ley de Inteligencia. La misma ley que utilizó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para pedir allanar los domicilios de periodistas que difundieron los audios de Karina Milei.