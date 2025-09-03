El Gobierno frenó los cierres y fusiones que afectaban a Vialidad y otros organismos nacionales

En una casi sorpresiva decisión, el Gobierno comunicó con la publicación del Boletín Oficial que dio marcha atrás con la medida que planeaba cerrar y fusionar varios organismos nacionales, incluyendo la Dirección Nacional de Vialidad. La decisión surgió luego de que los decretos impulsados por Javier Milei fueran rechazados en el Congreso.

La medida, que había generado un fuerte rechazo de los gremios y la oposición, quedó oficialmente suspendida temporalmente. Si bien no se brindaron detalles más precisos sobre el futuro de los organismos afectados, la decisión representa un cambio de rumbo en el plan inicial de reducción del Estado.

Mediante los Decretos 627/2025 y 628/202, el Gobierno comunicó: «Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos».

Uno por uno, los decretos que quedaron sin efecto

De esta manera quedaron sin efecto la fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyenano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. También se canceló la incorporación del Banco Nacional de Datos Genéticos como organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

A su vez se dejó sin efecto la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV); y la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).

Por otra parte, se restituyeron los objetivos originales del Teatro Nacional Cervantes, de la estructura organizativa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de las facultades de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Además, se incluyó el restablecimiento de las misiones del Director Ejecutivo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y las obligaciones de la Secretaría de Hacienda.

En los decretos explicaron que la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Economía serán quienes cubran los servicios administrativos, financieros y jurídicos de forma transitoria, hasta que todos los organismos retornen a sus funciones.

Con información de Noticias Argentinas