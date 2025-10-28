Tras el triunfo libertario en las elecciones, Javier Milei y Mauricio Macri retomaron el diálogo

Javier Milei y Mauricio Macri retomaron el diálogo ayer al mediodía a través de una conversación telefónica que duró 10 minutos, según informó un funcionario de Casa Rosada a Infobae. Este contacto directo se produjo luego del categórico triunfo electoral de La Libertad Avanza en gran parte del país.

Previamente, ambos dirigentes ya habían intercambiado mensajes por redes sociales el domingo, tras conocerse los primeros resultados oficiales de las elecciones.

Mientras el Presidente Milei finalizaba su discurso, en el que convocó a distintos actores políticos para buscar “acuerdos básicos”, Macri expresó en sus plataformas digitales: “Mis felicitaciones a LLA, al Presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio. Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”.

La respuesta de Milei, a las felicitaciones de Mauricio Macri por el triunfo electoral, y guiños al PRO

A ese mensaje, Milei replicó con un conciso “Muchas gracias, presi”. Además, durante su exposición en el búnker libertario del Hotel Libertador, el jefe de Estado hizo una referencia al líder del PRO.

Recordó: “Estamos a poquito más de dos años de aquella reunión en Acassuso, convocada por el presidente Macri, donde decidimos aunar fuerzas para derrotar al populismo”. Esta mención fue reiterada el lunes por la mañana en un reportaje al canal A24.

A finales de septiembre y principios de octubre, los líderes sostuvieron un encuentro en la quinta de Olivos. Como en ocasiones anteriores, no se revelaron detalles más allá de las publicaciones de Milei, Macri y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Francos ha asumido recientemente el rol de mediador para suavizar las tensiones surgidas de las negociaciones políticas sobre alianzas y listas.