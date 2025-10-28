Diego Santilli anticipó que Javier Milei implementará un aumento salarial «por arriba de la inflación»

El diputado nacional, recientemente electo, Diego Santilli informó que Javier Milei implementará un aumento salarial superior a la inflación con el objetivo de beneficiar a aquellos sectores que han «soportado el mayor peso de la crisis», aunque no adelantó cuándo podría hacerse el anuncio oficial.

Los sectores beneficiados por el aumento que se proyecta

En una entrevista en vivo con Infobae, el diputado precisó que el aumento será «por arriba de la inflación» y será para quienes «han hecho el mayor esfuerzo en estos dos años».

«La prioridad es que la recuperación sea tangible y llegue primero a quienes han soportado el mayor peso de la crisis. Hay sectores de la economía real y social que dieron todo su esfuerzo y es el momento de compensarlos», resaltó. A su vez detalló que entre los sectores que «más esfuerzo hicieron» se incluye a trabajadores registrados y no registrados, pequeñas y medianas empresas, jubilados y beneficiarios de programas sociales.

El diputado argumentó: «En cada encuentro con representantes gremiales, empresariales, con pymes y desde el propio territorio bonaerense, lo que nos plantean es que el esfuerzo debe encontrar respuesta».

Santilli señaló que esta iniciativa es el punto de partida del plan del Gobierno: «La clave es combinar el orden macroeconómico —déficit cero, control fiscal, desendeudamiento— y la progresividad. Lo mismo para la reducción de impuestos: cuanto más amplia sea la base, más beneficios para todos. Pero el punto de partida debe ser la recomposición de los ingresos de quienes más han perdido».

Con información de Infobae