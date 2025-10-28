Vaca Muerta e infraestructura | Figueroa se reunió con Luis Caputo: «Cada día más interés en el mundo por invertir en Neuquén»

Infraestructura y Vaca Muerta, fueron los ejes del encuentro entre Rolando Figueroa y Luis Caputo. (Foto: gentileza)

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se reunió en Buenos Aires con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. «Cada día mayor interés en el mundo por invertir en Neuquén«, aseguró Caputo.

En las elecciones legislativas 2025, La Libertad Avanza se impuso en Neuquén sobre La Neuquinidad, la alianza provincial de Figueroa.

Según informó Figueroa a través de su cuenta oficial de X, el objetivo del encuentro fue «avanzar con las obras de infraestructura que garanticen un desarrollo equilibrado en toda la provincia». Además, Figueroa mencionó que se busca trabajar «pensando en el post Vaca Muerta y en la consolidación de un modelo neuquino basado en el bienestar y las oportunidades».

Los resultados de la elección en Neuquén

Los resultados del domingo confirmaron un triunfo de La Libertad Avanza, que se impuso en los dos tramos en disputa por sobre La Neuquinidad.

El partido del presidente Javier Milei se quedó con el 35,6% de los votos en la carrera por el Senado y obtuvo dos de las tres bancas en juego. La restante, con el 29,5%, fue para la alianza del gobernador Rolando Figueroa. De esta manera, Nadia Márquez (La Libertad Avanza), Pablo Cervi (La Libertad Avanza) y Julieta Corroza (La Neuquinidad) serán los nuevos senadores.

En el tramo de Diputados, la diferencia fue menor. La lista libertaria cosechó un 33,6%, seguida de cerca por la propuesta provincial, con 31,5%. Asumirán en la Cámara Baja Gastón Riesco (La Libertad Avanza), Soledad Mondaca (La Libertad Avanza) y Karina Maureira (La Neuquinidad).