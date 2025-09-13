Tras el veto a la ley de ATN: qué dijeron desde el Gobierno sobre la posibilidad de dar préstamos a las provincias
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, indicó que barajan todas las posibilidades tras el veto a la ley que habían impulsado los gobernadores y que fue aprobada por el Congreso.
Esta semana el presidente Javier Milei vetó la ley de distribución de ATN que fue impulsada por los gobernadores y aprobada en el Congreso. Si bien aún no se convocó a una sesión para tratar el decreto, el Gobierno reveló que estudia la posibilidad de dar préstamos a las provincias como alternativa a los fondos del Tesoro Nacional.
El flamante ministro de Interior, Lisandro Catalan, fue consultado ante los rumores de que el Ejecutivo brinde préstamos a las provincias como forma de negociación para que se ratifique el veto.
«No me quiero adelantar a eso, me parece que todas las cuestiones de los órganos multilateral y las cuestiones financieras les contesta el Ministro de Economía, pero sé que el Gobierno está buscando todas las alternativas para que la Argentina siga en este proceso de transformación», indicó en contacto con Radio Mitre.
En este sentido, sostuvo que será «cuestión de seguir conversando con los gobernadores» y que cree que «ellos lo tienen que entender».
«Me parece bien la decisión del Presidente de estrechar el diálogo con los gobernadores, pero tampoco corrernos del objetivo del ordenamiento de las cuentas fiscales», concluyó Catalán.
Qué propone la ley de ATN impulsada por los gobernadores
El proyecto era clave para afianzar la relación entre el Gobierno y las provincias, ahora el veto del presidente generó un nuevo foco de tensión.
El proyecto proponía transformar la distribución de los ATN, que históricamente estaba solo en manos del Gobierno central, a un esquema de reparto automático. Pero para el Gobierno esta ley alteraba la finalidad de los ATN como herramienta de acción inmediata para el Estado nacional y que el esquema de distribución discrecional es constitucional.
Los puntos clave para entender la ley vetada son:
- Distribución automática: la ley establecía que los fondos de los ATN, que se nutren del 1% de la masa coparticipable y del 2% del Impuesto a las Ganancias, debían ser distribuidos de forma automática y según los coeficientes de coparticipación federal.
- Fin a la discrecionalidad: el objetivo principal era eliminar la discrecionalidad con la que el gobierno nacional utiliza estos fondos. Los gobernadores argumentaban que los ATN se usaban como una herramienta de negociación política, premiando a las provincias aliadas y castigando a las opositoras.
- Financiamiento para emergencias y necesidades provinciales: el proyecto buscaba que estos fondos, que se crearon para asistir a las provincias en situaciones de emergencia, estuvieran disponibles de manera predecible para las jurisdicciones, sin depender de la voluntad política del Poder Ejecutivo.
