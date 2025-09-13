Guillermo Francos apuntó contra la oposición por impulsar el déficit en el Congreso: «Golpe en la línea de flotación»

Guillermo Francos habló este sábado sobre el panorama político y económico que enfrenta el Gobierno tras la derrota en las elecciones bonaerenses. El jefe de Gabinete sostuvo que fue un error haberlas nacionalizado y apuntó contra la oposición por actitudes «antidemocráticas» y las leyes que se impulsan en el Congreso que golpean el programa económico.

“Yo creo que nacionalizar una elección distrital fue un error, sin duda”, dijo el funcionario de Javier Milei en diálogo con Radio Mitre.

Además, Francos reconoció la maniobra del gobernador de Buenos Aires de desdoblar los comicios provinciales.

«Estuvo inteligente porque hizo una jugada que le permitió a Kicillof dejar el kirchnerismo de lado y convertirse él en el referente desde la provincia, en el referente nacional de Unión por la Patria, del peronismo, no sé cómo se llamará ahora», afirmó.

También resaltó la estructura que armaron los intendentes, pero sostuvo que en las elecciones de octubre el escenario será diferente.

Asimismo, manifestó que es fundamental que La Libertad Avanza mantenga el diálogo con Mauricio Macri y otros dirigentes del PRO «para sumar apoyos y convencer a sus seguidores».

A su vez, acotó que el presidente se encuentran muy bien y tranquilo, y que el desafío que tiene el Gobierno es explicarle a los argentinos qué es lo que están llevando adelanto con su programa económico.

Francos apuntó contra la oposición

Con respecto al nuevo «desafío» libertario, Francos sostuvo que el resultado electoral no está asegurado pese a la baja de la inflación y reconoció que a la gente tiene dificultades para llegar a fin de mes. En este sentido, criticó las iniciativas que impulsa la oposición que afectan al programa económico.

«Uno lo que ve en la oposición política es este intento por generarnos un golpe en la línea de de flotación del programa económico a través de la generación de déficit, de la generación de un gasto que impacta en el equilibrio económico, que es la base y el sustento de lo que queremos llevar adelante”, apuntó.

Francos defendió el equilibrio fiscal y la contención del dólar y rechazó los rumores de una posible devaluación tras las elecciones.

“Venimos de una situación de déficit del 15% del PBI en 2023, lo que equivale a 100 mil millones de dólares. No es justo pedirle a un Gobierno que asume hace un año y ocho meses que resuelva problemas acumulados durante dos décadas”, sentenció.

El jefe de Gabinete señaló que la falta de legisladores afines fue un obstáculo en la gestión y agregó que “la oposición se unirá para atacarnos en esa política que el Gobierno considera fundamental”

Por último, le contestó a la senadora peronista por Tucumán, Sandra Mendoza, quien en declaraciones radiales habló de fragilidad institucional y de un supuesto final anticipado del Gobierno.

“Mí eso me parece una posición absolutamente antidemocrática. Yo creo que sostener que este gobierno está terminado es no respetar la voluntad popular que se expresó en el 2023. Entonces, me parece absolutamente antidemocrático y la gente tendrá que juzgarlo en su momento. No hay ningún motivo para que pueda pensarse en que este Gobierno esté terminado. Al contrario, este Gobierno ha hecho cambios muy importantes en la Argentina», concluyó