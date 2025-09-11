Javier Milei vetó la ley de distribución de ATN que fue impulsada por los gobernadores

Siguen los vetos de Javier Milei este jueves. Tras la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica vinculada al hospital Garrahan, el presidente vetó el proyecto de distribución de ATN que fue impulsada por los gobernadores.

La iniciativa que establece un reparto de esos fondos para las provincias era resistida en Casa Rosada y, tras varios anticipos, finalmente el decreto se firmó este jueves y ya fue remitido en el Senado.

Los ATN son recursos que retiene el Ejecutivo antes de la distribución de la coparticipación federal de impuestos. En este sentido, son liberados ante emergencias o situaciones extraordinarias que afecten a las provincias.

Los mandatarios provinciales sostienen que el Gobierno Nacional ha retenido esos fondos indebidamente, por lo que impulsaron la ley que obligue a establecer las pautas de su distribución.

Este veto viene en la misma semana que se anunció que Lisandro Catalán será nuevo ministro de Interior, con el fin de recomponer la relación entre los libertarios y los gobernadores.

Aunque en su mensaje del domingo por la noche desde el bunker de campaña libertario Milei prometió “corregir los errores que haya que corregir”, ratificó que el rumbo económico no se negocia y permaneció inflexible en su postura de vetar cualquier norma que altere el equilibrio fiscal.

“Primero vetamos y después veremos qué necesitan los gobernadores”, había indicado una alta fuente del Gobierno y luego añadió: “No vamos a negociar con un revolver en la cabeza”.

Ahora, es el turno de la Cámara alta definir si ratifica el veto de Milei o respalda la normativa anteriormente aprobada.

Qué va a pasar en el Senado con el veto de Javier Milei a la distribución de ATN

En el Senado, que fue la Cámara de origen porque representa a las provincias, la oposición aprobó el proyecto con más de dos tercios (56 votos afirmativos), por lo que le sería fácil insistir.

El nudo estará en la Cámara de Diputados, donde no se alcanzó esa mayoría y hay más fragmentación política.

La discusión del veto además se mezclará con la del Presupuesto Nacional, donde los gobernadores tendrán la oportunidad de poner sobre la mesa sus planteos y forzar algún otro tipo de negociación con la Rosada, aunque los márgenes son acotados.

En el 2024 este objetivo no se cumplió: el oficialismo, renuente a hacer modificaciones, clausuró la discusión.