Tras las dudas, el MPN confirmó que irá a las PASO en Neuquén

El Movimiento Popular Neuquino confirmó hoy que estará en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, tras las versiones que ubicaban al partido con dudas respecto de competir en las elecciones nacionales de este año. Todavía no se anticipó si habrá una o más listas y si serán auspiciadas por alguno de los sectores fuertes como la lista Azul o la Azul y Blanca, o bien por algún espacio con menor representación.

«A la pregunta de si el MPN va a participar o no en las PASO: sí, presenta candidatos», confirmó ayer una fuente del gobierno, quien limitó el anuncio a esa sola definición. El partido ya había formalizado su junta electoral, encabezada por Omar Gutiérrez, la semana pasada, aunque se trata de un trámite que no necesariamente los compromete a competir. Es más, lo hizo Comunidad, el partido de Rolando Figueroa, aunque ratificó esta semana a Diario RÍO NEGRO que no participará.

El partido irá con boleta corta, es decir, sin candidato a presidente, dado que actúa como partido de distrito y no ha formalizado pedido para adherir a alguna alianza nacional. Esto lo deja en una posición de mayor dificultad que al resto de las fuerzas, dado que el voto mayoritario del electorado estará enfocado en la principal categoría y se espera que esa «arrastre» a las demás que, en el caso de Neuquén, serán dos bancas de diputado nacional y una de parlamentario del Mercosur.

El plazo para definir las listas cierra este sábado y todavía no se anticipó desde el MPN ningún eventual precandidato. Según pudo saber este diario, los nombres se conocerían antes de esa fecha.

PASO y boleta corta, una complicación para el MPN

En las elecciones del 2021, cuando se pusieron en juego tres bancas, obtuvo una que fue para el actual gobernador electo, Rolando Figueroa. En ese entonces se disputó una PASO y el partido terminó siendo el más votado, aunque ese año no se elegía presidente.

En la de 2019, en cambio, el partido compitió con su boleta corta y cayó frente al Frente de Todos, que iba tras la postulación de Alberto Fernández, y Juntos por el Cambio, que pugnaba por la reelección de Mauricio Macri.