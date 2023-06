Se definió qué partido llevará los diputados de Javier Milei en Neuquén

El cierre de alianzas para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto dejó cuatro espacios conformados en Neuquén y reveló también cuál será el partido que adherirá a nivel provincial a la candidatura a presidente de Javier Milei por La Libertad Avanza.

La alianza tiene en su integración a nivel nacional sellos como el Partido Demócrata (PD), Unión Celeste y Blanco (UCyB) y Renovador Federal (RF), ninguno de ellos con presencia en Neuquén. Por ese motivo, un partido de distrito de muy reciente conformación solicitó ayer en la justicia electoral su adhesión, de manera de poder pegar su boleta con candidatos a diputados nacionales y parlamentario del Mercosur a la categoría presidencial.

Se trata de Arriba Neuquén, que obtuvo su reconocimiento definitivo en el juzgado federal de la provincia el 1 de marzo para participar de las elecciones del 16 de abril como colectora de Rolando Figueroa.

Su presidenta es Gisselle Stillger, hermana de la actual concejal del PRO en la capital, Denisse Stillger. Este partido llevó en su lista de diputados provinciales para las elecciones de abril a Nadia Marquez y Carlos Coggiola a la cabeza y ambos ganaron bancas.

Si bien aún no está confirmado, pues el cierre de plazo para presentar precandidaturas será el 24 de junio, hay una versión que indicaría que la misma Marquez sería quien acompañe la boleta de Milei para disputar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación el 13 de agosto y en las generales de octubre.

Es un gusto informar que nuestro partido ARRIBA NEUQUÉN ha firmado acuerdo para adherir nuestra boleta a la alianza LA LIBERTAD AVANZA, y poder representar juntos las ideas de la Libertad en Neuquén! @LLibertadAvanza @JMilei @VickyVillarruel @DianaMondino — Gisselle Stillger (@GStillger) June 14, 2023

Cuatro alianzas se anotaron en Neuquén

Los partidos que irán con formato de alianzas en la provincia de Neuquén serán cuatro.

Unión por la Patria se integró a nivel provincial con el PJ, el Frente y la Participación Neuquina, el Frente Grande, , Unidad Popular, Kolina, el Partido Solidario, Unión Popular Federal (Frente Renovador) y UNE.

En tanto Juntos por el Cambio logró mantener esta vez a sus cuatro socios del PRO, Nuevo Compromiso Neuquino, la UCR y la Coalición Cívica ARI y sumó como nuevo integrante a Encuentro Republicano Federal, que ayer obtuvo el reconocimiento de su personería definitiva.

El FIT Unidad se anotó con la misma conformación que tiene desde el 2019: el Partido Obrero, el PTS, Izquierda Socialista y el MST.

Y un nuevo espacio, Libres y Socialistas, se integró con Libres del Sur y el Partido Socialista como únicos miembros.

Los partidos que no se anotaron en esta instancia adentro de coaliciones podrán competir en solitario, adhiriendo o no a una candidatura presidencial. Aún se espera una definición del Movimiento Popular Neuquino, que informó su junta electoral pero aún no ratificó que vaya a presentar candidatos. En cambio Comunidad, el partido de Rolando Figueroa, ya anticipó que no estará en las PASO.