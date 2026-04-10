Traspaso de la Ruta 22: Río Negro espera definiciones del Gobierno Nacional

«La situación de Río Negro es totalmente distinta» aseguró el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; sobre el posible traspaso de la Ruta Nacional N°2 a la provincia, mientras Neuquén recibe esa responsabilidad por parte del gobierno Nacional.

Ante una consulta de Diario RÍO NEGRO el funcionario explicó que «el punto fundamental, el primer paso, es que Nación resuelva la situación de los contratos abiertos» y en ese sentido agregó que «son cuatro contratos de obra» que están inconclusos desde hace mucho tiempo y «cinco si contamos la rotonda de Choele Choel».

Echarren participó en recientes reuniones con funcionarios nacionales como parte de una comisión provincial que también integran el Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y el titular de la Unidad de financiamiento externo (UPCEFE), Martín Camiña; donde «se acordó colaborar en cuestiones técnicas con las situaciones que no están resueltas» y la decisión de la provincia «es que se termine» remarcó el ministro.

Nación planteó una futura concesión, por 20 años, llevar la traza por arriba de la barda y con dos vías (1+1) pero Río Negro insistió con el diseño de doble vía en cada dirección (2+2) «como estaba prevista» y anticipó que «la concesión es viable, por el volumen del tránsito, al igual que en la ruta 151» pero «tiene que resolver los contratos abiertos» aseguró Echarren.

Agregó que «después pueden llamar a concesión, con la inversión necesaria, pero hay que saber qué va a hacer Nación».

Echarren sostuvo que otra cuestión que plantea dudas es que «no están resueltos, técnicamente, los ingresos a Roca y Cipolletti, que son varios», y «estamos trabajando en conjunto con el área técnica y unificando criterios para después sentarnos con los intendentes para que todas las partes queden conformes».

Como último dato, el funcionario rionegrino remarcó que una vez solucionados todas las cuestiones técnicas «Nación puede incluir las rutas 22 y 151 en una licitación, como hizo en otra partes del país» pero «no podemos hacernos cargo de una ruta con contratos abiertos y dinamitada por donde la mires».