Rolando Figueroa firma este viernes el traspaso de dos rutas nacionales con Diego Santilli
Se trata de la Ruta 22 en la zona de la Confluencia y de la Ruta 242 hasta el Paso Internacional Pino Hachado. El convenio permitirá realizar obras y establecer peajes.
El gobernador Rolando Figueroa firmará este viernes con el ministro del Interior, Diego Santilli, el traspaso de dos rutas nacionales a la provincia de Neuquén. Se trata de la Ruta 22, desde el límite con Río Negro hasta la rotonda de China Muerta, y de la Ruta 242 que va hasta el Paso Internacional Pino Hachado.
El acto será mañana a las 10 en Buenos Aires y el convenio habilitará a la Provincia a realizar obras de mantenimiento e intervención sobre ambas trazas, además de establecer el cobro de peajes para recuperar la inversión. «Hoy las rutas son nacionales, pero los muertos son nuestros», cuestionó el mandatario en una nota con Infobae.
Figueroa confirmó el anuncio a Diario RÍO NEGRO y detalló que aún trabajan para que el traspaso de facultades en la Ruta 22 se pueda extender hasta Arroyito.
El convenio será una suerte de contrato de concesión por alrededor de 20 años que Vialidad Nacional le otorgará a la provincia de Neuquén. El gobernador afirmó que eso permitirá realizar mantenimiento de las rutas, que hoy el gobierno nacional prácticamente no está realizando, pero también hacer intervenciones mayores como duplicación de calzada en algunos puntos estratégicos.
También habilitará el cobro de peajes como una forma de recuperar la inversión que haga la Provincia. «
El pedido para que Vialidad Nacional traspase las rutas nacionales en territorio de Neuquén comenzó en el 2024, a pocos meses de asumido el gobierno de Javier Milei. Comenzó como un reclamo conjunto con Río Negro, pero luego el pedido se fue adaptando.
«En el andar nos dimos cuenta que las realidades son muy diferentes con respecto a la Ruta 22 y el problema que tiene cada una», dijo Figueroa en la apertura de sesiones del 1 de marzo.
Las obras que se harán en la Ruta 22
Entre las obras que el gobierno provincial quiere realizar en la Ruta 22 se incluyen las siguientes, según se anticipó:
- Puente en altura en la intersección de la Ruta Provincial 67 y la Ruta Nacional 22.
- Puente en altura en Casimiro Gómez y Los Paraísos, con puente en el Cañadón de las Cabras, derivadores y duplicación de calzada sobre la Ruta Nacional 22, en el tramo límite con Río Negro hasta el empalme con Autovía Norte.
- La duplicación de la Ruta Nacional 22 en el sector de vinculación – ex bajada de Capex, 3,5 kilómetros con accesos y obras complementarias.
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