Río Negro abrió un «diálogo operativo» con Nación por las rutas y cuáles son las primeras tareas conjuntas

La Nación continuará la obra de la ruta 22, pero falta acordar los ingresos de Roca y Cipolletti. Foto: Juan Thomes.

Río Negro consolidó un “diálogo operativo” con Nación para “discutir una solución” para las rutas nacionales en la Provincia.

La simple conformación de una “comisión técnica” emerge como un avance porque la situación de esas vías de comunicación quedó irresuelta y sin definición, especialmente a partir de la parálisis de las obras en la 22 y en la 151.

En febrero existió una reunión importante de funcionarios donde se reencausó la discusión y, este martes, en Buenos Aires, se cumplirá un encuentro técnico, por lo cual viajó una comitiva rionegrina, encabezada por el titular de Vialidad, Raúl Grund.

En el 2023, Río Negro y Neuquén propusieron a la Nación que se harían cargo, pero esa negociación nunca avanzó. Incluso, el gobernador Alberto Weretilneck insistió con la falta de respuestas por parte del gobierno de Javier Milei.

Ese estado se modificó. El primer indicio se advirtió a fines de febrero cuando el mandatario habló con los jefes comunales del Alto Valle y adelantó que se había iniciado un “diálogo operativo” con Nación.

Este lunes, en diálogo con el streaming de Infobae, Weretilneck marcó un cambio en la situación en “las últimas semanas» por «la conformación de una comisión técnica para discutir una solución”.

La nueva vinculación se planteó a mediados de noviembre cuando el gobernador se reunió con el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Interior, Diego Santilli. El estado de las rutas ocupó parte de la charla, a pesar de que la gacetilla provincial solo consignó el abordaje del tema.

Posteriormente, en febrero, se cumplió una reunión de partes por la problemática. La delegación rionegrina se integró con el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren; el Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y el titular de la Unidad de financiamiento externo (UPCEFE), Martín Camiña.

La contraparte nacional reunió al secretario de Infraestructura de Economía, Carlos Frugoni; al titular de Transporte, Fernando Herrmann; y, también, al director general de Vialidad, Marcelo Campoy.

El ministro Echarren afirmó que esa reunión concluyó con tareas para profundizar, a partir de que la Nación aceptó la conclusión de la obra de la ruta 22 y así desistir finalmente de su plan de un trazado por la barda.

Las tareas por parte de la Provincia se concentran en contactos con las autoridades de Cipolletti y Roca para resolver y acordar los trazados en sus ingresos a esas ciudades, considerando que ambos municipios plantearon rechazos al proyecto original.

Por su parte, la Nación deberá revisar y consensuar situaciones contractuales con las constructoras para la finalización de la 22, como también, definir el panorama de la ruta 151, con un amparo judicial, impulsado por el gobierno de Río Negro. El fallo ordenó a Vialidad Nacional que se cumplan “tareas de reparación y de mantenimiento” en la misma.

Para la Provincia, la discusión -que se retomará este martes- se plantea como un bloque la 22 y la 151. “Son el ingreso y el egreso del 95% de Vaca Muerta”, y “están obras, sin mantenimiento y absolutamente destruidas”, remarcó ayer Weretilneck en Infobae Vivo.

La debatida doble vía y la futura concesión

En la reunión de febrero, la Nación planteó concluir el tramo pendiente de la obra de la ruta 22 con una sola vía (1+1, se la llama) pero, al final, recogió la postura de Río Negro y pareció inclinarse por mantener la doble vía.

La segunda instancia para la “comisión” recaerá en el manejo que se otorgará a la 22 y la 151, después de finalizadas las obras y los conflictos judiciales.

La alternativa principal es otorgarlas en concesión a privados y, en principio, la Nación las incorporaría en su Red Federal, ya lanzada para 13 tramos viales. La segunda opción sería que la Provincia asuma ese proceso, que había planteado al gobierno de Milei aunque exigía previamente las conclusiones de las construcciones y los acuerdos contractuales con las constructoras con juicios.