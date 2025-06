Uber en Río Negro: el servicio crece sin regulación ni marco legal en varias ciudades

Uber sigue expandiéndose en Río Negro y ya opera en varias ciudades de la provincia aunque sin regulación específica. En Bariloche, Roca, Cipolletti, Allen, Fernández Oro y Cinco Saltos, la aplicación funciona de manera no oficial, mientras los concejos deliberantes no avanzan en ordenanzas que aborden su legalidad o funcionamiento.

Uber en Cipolletti es «ilegal», dicen desde el Concejo Deliberante

En Cipolletti, la presidenta del Concejo Deliberante, Karina Álvarez, señaló que el servicio de Uber actualmente es «ilegal» y que, por el momento, los únicos habilitados bajo las normativas vigentes son los taxis. “No hay nada presentado, no hay ningún proyecto aún, ni del Ejecutivo ni de ningún otro sector. Que en Neuquén exista una aplicación funcionando no significa que nosotros la tengamos”, aclaró.

Álvarez explicó que están observando cómo se desarrolla la situación en otras ciudades de la región. “Obviamente es una realidad, no podemos escapar a los avances. Uber, como otros servicios similares, está presente en casi todas las ciudades. Se evaluará en el momento oportuno cómo reglamentarlo y cómo convivirán las distintas modalidades”, expresó.

Escenario conflictivo en Allen

En Allen, el escenario es más conflictivo. El concejal Guillermo Pennesi confirmó que ya hay vehículos de Uber operando de manera informal, lo que generó «malestar» en la localidad. Frente a esto, los taxistas presentaron un pedido para que el servicio no avance. “Habrá que regularizar o emparejar las condiciones, con la responsabilidad y solidaridad del Municipio”, sostuvo.

Sin proyectos presentados en Cinco Saltos

En Cinco Saltos, el servicio también funciona de forma no oficial. La presidenta del Concejo Deliberante, María Paz García, indicó que no existe ningún proyecto presentado ni reclamos formales por parte de los taxistas. Sin embargo, anticipó que mantendrá una reunión con una base de conductores en la ciudad para abordar el tema.

Qué pasa en Roca con Uber

En Roca los autos con la aplicación Uber ya funcionan desde hace meses y provocaron quejas de los taxistas y una definición de la municipalidad que lidera María Emilia Soria: «El servicio no se encuentra habilitado en la ciudad».

«Utilizar un servicio de este tipo implica un riesgo para los usuarios ya que al no estar habilitado, el vehículo no realiza los controles de seguridad reglamentarios, es decir que no se garantiza la calidad del servicio ni las condiciones adecuadas para el traslado de personas, como por ejemplo que el conductor cuente con licencia de conducir profesional y seguro de responsabilidad civil de persona transportada, entre otros», se señaló oportunamente desde el municipio a principios de mayo.

En este sentido, la Dirección de Tránsito y Transporte continúa realizando operativos de control con el objetivo de retirar de circulación a estos vehículos no autorizados, se advirtió desde el municipio.

En el Concejo Deliberante la posición es unánime dijo el concejal oficialista Juan Mercado: la ordenanza que regula la actividad indica que los autos deben estar registrados en el municipio y tener una licencia. Por lo tanto la actividad de los autos de la plataformas digitales es «irregular», indicó Mercado.

Bariloche: sin definiciones sobre el futuro de Uber

En Bariloche, Uber funciona en la práctica de manera irregular porque desde que el exintendente Gustavo Gennuso en mayo de 2023 prohibió por resolución las aplicaciones de viajes, esa medida continúa vigente y se prolonga el debate por una ordenanza regulatoria en el Concejo Deliberante.

La semana pasada taxistas acudieron al Concejo para reiterar su malestar por la libre circulación de los vehículos de Uber, que se afianzaron en el último año y hoy hay cientos de conductores que realizan viajes mediante la aplicación.

El intendente Walter Cortés manifestó en reiteradas ocasiones su intención de regular las aplicaciones de viajes, pero no lo impulsa con firmeza y tampoco deroga la resolución que prohibió este sistema firmado por su antecesor.

En el Deliberante el tratamiento de la regulación de Uber está en comisiones desde el año pasado y ahora se espera un reformulado del Ejecutivo luego de varios análisis y deliberaciones.