Un candidato a gobernador de Chubut denunció un ataque a tiros mientras participaba de una caminata

El candidato a gobernador de la provincia del Chubut, Juan Pablo Luque, denunció este jueves un grave hecho de violencia mientras participaba de una caminata de campaña en un barrio de la ciudad de Trelew y lo vinculó a la influencia de dirigentes de la oposición.

Según denunció el postulante, representante del frente oficialista Arriba Chubut, un grupo de violentos «nos atacaron con armas de fuego, cuchillos y piedras, desatando el medio y el caos que por un milagro no terminó en una tragedia«.

En su descargo, Luque, quien se desempeña además como intendente de Comodoro Rivadavia, aseguró que los autores del hecho son «reconocidos militantes de Maderna y Torres«, intendente de Trelew y candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, respectivamente.

«Fuimos a hacer una caminata al barrio Planta de Gas y nos sucedió algo que no imaginé nunca en mi vida política que me iba a pasar, un nivel de violencia por parte de gente que no sabíamos si venían a matar a alguien o qué buscaban”, relató el candidato a la gobernación chubutense.

La situación de #Chubut no es apta para la violencia ni el oportunismo nefasto de algunos que solo quieren crear miedo y confusión en la población.



Hoy, en lo que debería haber sido una fiesta, vivimos una escena con gente armada en Trelew, con pistolas, con piedras, gomeras (+) pic.twitter.com/0nqJ8BoW4I — Juan Pablo Luque (@luquejuanpablo) July 20, 2023

Un candidato a gobernador de Chubut denunció un ataque a tiros: las acusaciones contra la oposición

Según explicó el dirigente, en la recorrida «fuimos recibidos a los piedras y a los balazos» por parte de un sector que, aseguró, está «directamente relacionado con el actual intendente de la ciudad de Trelew, Adrián Maderna, y por el candidato a gobernador de Chubut, socio político del intendente de Trelew”.

Luque manifestó su consternación por lo sucedido y consideró que fue «un milagro» que no haya terminado en una tragedia. Además asoció el hecho a «irresponsabilidades políticas», especialmente en dirigentes de la oposición.

Finalmente, advirtió que la situación en la provincia «no es apta para la violencia ni el oportunismo» de algunos que «solo quieren crear miedo y confusión en la población». «Simpre del aldo de la democracia, de la gente y en contra de la violencia», concluyó Luque, en un comunicado difundido minutos después del violento episodio.

La provincia patagónica elegirá sus autoridades provinciales y locales el próximo 30 de julio, en lo que serán las últimas elecciones antes de las PASO nacionales, que tendrán lugar el 13 de agosto. Luque e Ignacio Torres, aparecen como los principales aspirantes a gobernador, representando las versiones locales de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio.