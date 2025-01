Un corte de luz afectó por cuatro horas a gran parte de usuarios de Cutral Co

La cooperativa de energía presta el servicio en Cutral Co y Huincul. (Foto gentileza)

El corte de energía eléctrica que se extendió por más de cuatro horas y afectó a un 90 % de usuarios de Cutral Co obedeció a un incidente en el conductor del alimentador I. Sin embargo, desde la cooperativa Copelco encargada de la distribución de energía eléctrica en ambas ciudades, se analiza si el hecho pudo haber sido intencional. La interrupción ocurrió poco antes de las 22 del martes y hasta las 2 de la madrugada del miércoles.

Esta tarde, la cooperativa Copelco, encargada de distribuir la energía eléctrica en Cutral Co y Plaza Huincul se emitió la comunicación oficial sobre el corte no programado que se produjo anoche en el alimentador I de Cutral Co.

Se indicó que a raíz de la interrupción se vieron afectados el 90 % de los usuarios cutralquenses. «El incidente fue causado por un corte en el conductor del alimentador», se aclaró. Una vez que la cuadrilla acudió a la reparación se llevaron adelante las tareas que empezaron a las 23: 30 y se extendieron hasta casi la 1:40 de la madrugada de este miércoles.

«Si bien las causas del corte aún no se han determinado, se sospecha que pudo haber sido causado por un acto de vandalismo«, se especificó. Por otra parte, la entidad cooperativa explicó que las comunicaciones se vieron afectadas también debido al problema detectado.

El hecho es que la población afectada durante las casi cuatro horas estuvieron repartidos entre la zona sur del ejido -barrios Ruca Quimey, 25 de Mayo, Pueblo Nuevo, Unión, Progreso, Brentana, centros Norte y Sur, Aeroparque-. Al norte de la Ruta 22, donde están los barrios Parque Este y Oeste no hubo interrupción del servicio.