Un nuevo gobierno: la maniobra de Javier Milei para proteger a Manuel Adorni que opacó la jura de Diego Santilli

El inicio de la denominada «segunda etapa» del Gobierno nacional quedó completamente eclipsado por un mensaje político contradictorio que emanó desde el corazón de la Casa Rosada. Minutos después de que el vocero Adrián Ravier afirmara que la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete representaba una «oxigenación total» para la gestión, el presidente Javier Milei impuso sus propias condiciones.

Durante la ceremonia oficial de jura, el mandatario congeló al Gabinete y a los gobernadores aliados al fundirse en un eterno y calculado abrazo de 10 segundos con el eyectado Manuel Adorni.

El fuerte respaldo presidencial generó un inmediato clima de desconcierto en los pasillos de la Casa Rosada. Lejos de retirarse tras su renuncia, Adorni permaneció en la sede de Gobierno desde el mediodía hasta pasadas las 18. Durante esa ventana temporal, mantuvo una reunión de transición con Santilli y fue recibido a solas por el propio Milei en su despacho, una audiencia que los armadores libertarios intentaron ocultar durante la mañana para evitar que se licuara el protagonismo del nuevo ministro coordinador.

«Cuentas y countries»: las nuevas pruebas judiciales que complican a Manuel Adorni en medio de la jura de Diego Santilli

La incomodidad de los ministros y legisladores presentes en el Salón Blanco radica en el avance en paralelo de la causa penal que instruye el fiscal Gerardo Pollicita. El afectuoso saludo de Milei se produjo apenas horas después de que se filtraran nuevos elementos que complican la estrategia de defensa del exfuncionario:

Los audios de Indio Cuá: se conoció un registro de voz donde Adorni le ofrece «soporte» a Matías Tabar, el contratista del country Indio Cuá, antes de que este se presentara a declarar ante los tribunales federales.

se conoció un registro de voz donde Adorni le ofrece «soporte» a Matías Tabar, el contratista del country Indio Cuá, antes de que este se presentara a declarar ante los tribunales federales. La tarjeta de la vocería: la empleada del área de comunicación, Laura Schiuma, declaró bajo juramento que le prestó su tarjeta de crédito personal a Adorni para realizar compras millonarias de tecnología de alta gama —incluyendo un monitor gamer por $2,1 millones— que luego el exjefe de ministros le retribuyó en efectivo.

“Fue insólito e inexplicable. Estábamos ávidos por dejar atrás la imagen de Manuel y el Presidente lo vuelve a subir al escenario principal”, confió un referente con diálogo fluido en Olivos a Infobae.

Mientras la oposición dura vincula este blindaje político a una presunta necesidad de Milei de evitar la filtración de secretos de Estado de la quinta presidencial, el entorno íntimo del mandatario reduce el episodio a una cuestión de afecto personal.

El nuevo orden de Diego Santilli: el fin de las PASO como meta prioritaria

Con Adorni retirándose de la Casa Rosada al caer la noche en un vehículo oficial, Diego Santilli busca aislar la gestión de la controversia judicial y apura el armado de su propia agenda política. El flamante Jefe de Gabinete encabezará este miércoles por la mañana una reunión clave junto a Javier y Karina Milei, de la que participarán las primeras líneas del Congreso conducidas por Patricia Bullrich (Senado) y Martín Menem (Diputados).

El objetivo de máxima del nuevo triángulo operativo es unificar criterios para las batallas legislativas que se aproximan en el segundo semestre, estructuradas en tres ejes urgentes: