Un repaso obligado para Salud: el pago de horas extras y guardias representa el tercio de la masa salarial

Entre los profesionales, el 78% tiene asignadas guardias. Hay hospitales donde ese porcentaje supera el 90%. Foto: Marcelo Ochoa

El servicio de Salud sigue al tope de la preocupación gubernamental, a partir de que los sondeos indican que no hay satisfacción ciudadana sobre la atención estatal.

El sistema requiere casi 38.000 millones mensuales, que se concentran en la masa salarial porque casi el 58% se destina al pago de los casi 7.200 sueldos de la cartera sanitaria.

No habrá mejoras solo con cambios en la infraestructura y equipamiento en marcha, se requiere de una revisión real en la estructura de personal, con incorporaciones y también con modificaciones de condiciones laborales y salariales.

Ana Senesi fue eyectada de Salud porque los cambios no fueron suficientes y Demetrio Thalasselis no logra asentar reformas y correcciones operativas cuando el mes próximo cumplirá un año al frente del ministerio.

Este déficit en la gestión explica el ingreso de Sergio Wisky a la cartera, con poder de “transversalidad” para el control de la gestión sanitaria, desde una formateada secretaría de “Coordinación Operativa”. El médico emergió como un auxilio cuando pidió volver a su cargo retenido. Su experiencia lo transformó en viceministro cuando los reclamos y las urgencias reinan en Salud.

El ordenamiento en guardias y horas extras es un punto por profundizar. El solo anuncio de la regularización en la sede ministerial concluyó en un conflicto que se prolongó y exigió la actuación del gobernador Alberto Weretilneck. Esa intervención derivó el apartamiento de la secretaria de Modernización, Ivana Fontana (a quien se la culpa de las demoras en transformaciones prometidas) y también el segundo en Administración, Jorge Formichella.

Las horas extras abonadas en la sede ministerial- que reúnen a las justificadas y aquellas que no- fue otra muestra de lo que queda por repasar. Desde Hacienda se monitorean los registros de adicionales (guardias o hora extra) porque equivalen a un tercio del total de la masa salarial del sistema sanitario.

Además, estas asignaciones son muy abarcativas porque alcanzan al 78% del personal, por lo cual, cualquier modificación general debe contemplar su impacto por su composición remunerativa de los estatales.

En el segmento de los agentes con horas extras o guardias, el promedio general de ingreso por estos conceptos llega al 50% del haber bruto. En los profesionales de la ley 1904, esa incidencia es superior y alcanza el 65% de la remuneración, mientras que ronda el 54% en los trabajadores sanitarios del régimen de la ley 1844.

La protesta en la sede ministerial reactualizó el desorden en el manejo de los adicionales. Foto: Marcelo Ochoa

Salud trabaja con un informe de Hacienda, que precisa que en junio se liquidaron 7186 haberes, con una masa total de algo más de los 17.314 millones, entre los 11.737 millones de sueldo bruto y los 5.577 millones por conceptos de “hora extra” y “guardia” que perciben 5640 agentes.

En la plantilla de 3.133 trabajadores de la ley 1844, a 2.532 agentes -casi el 81%- se les asignó horas extras por un desembolso bruto de 2.083 millones. El pago promedio por esa carga estuvo en los 822 mil pesos por estatal.

El ministro Thalasselis estuvo recientemente en Córdoba y en Buenos Aires a la búsqueda de profesionales frente a la falta de especialistas en distintos hospitales.

El estudio reafirmó que al “80,82% de los agentes” de ese régimen se “liquidaron hora extras por un total de 157.356 horas”. Significa algo más de dos horas diarias por estatal alcanzado.

Además, el relevamiento técnico se concentra en el impacto de la carga por hospital, indicando que el porcentaje más importante corresponde al de Regina con el 91,98% de su planta de la ley 1844 y lo siguen Huergo (91%), Choele Choel (89%), Sierra Grande (89%) y Allen (88%).

Destaca que en el organismo central de Viedma, con 267 agentes del sector, casi el 71% percibe ese adicional. Arroja un monto medio de 522 mil pesos.

En el caso de la ley 1904, el estudio consigna que el 78,48% de los profesionales cobraron por ese concepto, arrojando un promedio de algo más de 1,12 millones que se incorporan a sus ingresos.

La cantidad de guardias abonadas en junio fue de 28417, entre 3085 profesionales. Equivale a nueve por estatal en el mes.

El uso más alto se advirtió en el nosocomio de Sierra Grande, con un 93,55%, y continúa con Río Colorado (91%), Regina (89%), Huergo (88%) y Catriel (85%).

Wisky consideró «clave» avanzar en la “teleconsulta”

El ingreso en el ministerio de Salud de Sergio Wisky está orientado a la concreción de transformaciones y medidas demoradas.

El ministro Demetrio Thalasselis reconoce que faltan correcciones administrativas y operativas mientras insisten con otras urgencias para el sistema sanitario, como la cobertura de profesionales en distintos hospitales.

En la última semana, Thalasselis estuvo en Buenos Aires y se llegó hasta Córdoba en la búsqueda de especialistas porque esa carencia ya es insostenible en ciertas áreas hospitalarias. El llamado nacional claramente no fue suficiente.

Será clave y apostamos a la teleconsulta para la accesibilidad a los medicamentos y también a los especialistas”. Secretario de Coordinación Operativa, Sergio Wisky.

Por su parte, en declaraciones periodísticas, Wisky habló de un inicial “diagnóstico” para su posterior aporte, pero reveló “líneas de trabajo” fijadas por el ministro Thalasselis, retomando la “informatización de la historia clínica integral que contiene datos del paciente, los controles, los informes de laboratorios y de imágenes, y permitirá realizar la receta electrónica”.

Agregó a la “teleconsulta” como objetivo “clave” y que se “apostará en algunos hospitales y centros de atención primaria, pero fundamentalmente en el interior de la provincia para que puedan tener accesibilidad a los medicamentos y también al cuidado de especialistas”.

El secretario de Coordinación Operativa detalló que otra urgencia para atender y resolver son “algunos contratos de médicos que vienen retrasados y que estamos acelerando para resolver ciertos déficits de recursos humanos en El Bolsón, Cipolletti o Roca”.

Además, Wisky resaltó las inversiones en marcha en el sistema mientras remarcó que “nosotros lo que tenemos que poner es el cambio de gestión y cultural para que eso tenga un alto impacto en el cuidado de nuestros pacientes y también en el cuidado de nuestros trabajadores”.

Habló de la “gestión interna, que es lo que estamos haciendo ahora como diagnóstico”, y del “modelo prestacional, que es la “integralidad” de los 180 centros primarios, los 38 hospitales, y eso “implica también una logística de gestión, especialmente en aquellos centrales de “mayor complejidad” donde ya existe “una inversión importante en insumos” para “poner en función muy bien todos los equipos” y “ver cada necesidad para que las líneas de cuidados de alta complejidad estén resueltas. Cosa que el sistema íntegro funcione. Es muy complejo para un hospital del interior derivar a un hospital central y que él no lo pueda resolver”.

El plan de adicionales para el personal administrativo

l reclamo en sede central de Salud dejó en evidencia que la asignación de horas extras respondía, en algunos casos, a compensar tareas otorgadas no remuneradas.

Producto de las protestas, el ministerio apuró su plan de regularización y un esquema de adicionales para funciones mayores otorgadas a los administrativos (ley 1844).

Desde septiembre se prevé su aplicación y se prepara con base en el decreto N° 528 que es el esquema remunerativo para los profesionales de Salud (ley 1904).

Esa norma tiene un apartado de adicionales por “función”, que supera la veintena, entre jefaturas, coordinaciones y otras tareas.

El esquema de la ley 1844 sería menor y, según trascendió, la escala de montos no llegaría a la media docena.

La tabla de la ley 1904 tiene un valor máximo de 650 mil pesos, según el anexo del decreto que se formalizó a mediados del año pasado.