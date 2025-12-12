Un tercer buque llegó al puerto de San Antonio Este con materiales para el oleoducto VMOS

Un tercer barco arribó al puerto de San Antonio Este con materiales que se destinarán a la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Se trata del CS Fortune con una carga de 130 módulos habitacionales y 140 contenedores de 40 pies.

El CS Fortune, de 182,91 metros de eslora y 28,44 metros de manga, trasladó la infraestructura necesaria para el armado del obrador que funcionará como base logística para la próxima etapa constructiva del oleoducto.

Los módulos habitacionales permitirán alojar al personal técnico y operativo que trabajará en los nuevos frentes de obra, mientras que los contenedores contienen equipamiento, suministros y componentes para complementar la instalación del campamento y la logística asociada al proyecto.

Los módulos y contenedores serán inventariados, verificados y acopiados temporalmente para su posterior traslado hacia las áreas operativas donde se montará el obrador.

«Cada buque que llega, cada módulo y cada caño descargado, es parte de una provincia que se proyecta al futuro con trabajo, seriedad y decisión», destacó el gobernador Alberto Weretilneck.

Agregó el mandatario que «el puerto de SAE se consolida como un nodo estratégico para los grandes proyectos energéticos del país» y dijo que «defendemos nuestros recursos, fortaleciendo nuestra infraestructura y asegurando que Río Negro sea protagonista del desarrollo energético nacional».

El arribo del CS Fortune marca un paso fundamental en el avance físico del VMOS, que en semanas anteriores alcanzó su última soldadura automática y progresa hacia la fase de montaje de instalaciones complementarias, como el montaje de la playa de tanques. La llegada de estos módulos permitirá acelerar el despliegue del obrador y sostener el ritmo de obra de una de las infraestructuras energéticas más relevantes del país.

Puerto de San Antonio Este, las descargas anteriores

A fines de septiembre llegó el buque Ocean Lance con 8.000 toneladas de chapas de acero que se destinaron a la construcción de los tanques de almacenamiento de Punta Colorada y a fines de noviembre fue el turno del MV Billion Star con 10.000 toneladas de caños para la primera etapa del gasoducto de la empresa Southern Energy SA.