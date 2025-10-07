Comenzó la construcción de los tanques de almacenamiento del VMOS en Punta Colorada

Las soldaduras y el armado integral de los tanques de almacenamiento del VMOS ya está en marcha. Foto: Gentileza

Los operarios que trabajan en Punta Colorada comenzaron con las soldaduras y el armado integral de los tanques de almacenamiento del proyecto Vaca Muerta Oil Sur.

Las chapas de acero que llegaron al puerto de San Antonio Este semanas atrás, adquiridas en Corea y que fueron transportadas en un barco desde China, fueron trasladadas a la base donde estará la planta de almacenamiento con seis tanques, cada uno con una capacidad de 120.000 m3.

Desde el sindicato de la Uocra Sierra Grande confirmaron a este diario que están en plena tarea con el armado de los tanques y las autoridades locales esperaban que en las próximas horas arribe el gobernador Alberto Weretilneck, quien visitará la obra, además de realizar otras actividades oficiales en Sierra Grande como la entrega de maquinaria y algún anuncio vinculado a un nuevo tendido eléctrico en Playas Doradas.

Los tanques forma parte de un eslabón fundamental de la obra porque hasta allí llegará el oleoducto con el petróleo que se produce en Neuquén y que recorrerá toda la provincia de Río Negro para su exportación por la costa rionegrina.

Las soldaduras y el armado integral de los tanques de almacenamiento del VMOS ya está en marcha. Foto: Gentileza

Las planchas de acero que llegaron el 22 de septiembre al puerto, implicaron una tarea inusual para su descarga con equipos de 70 operarios. Cada lámina medía 12 metros de largo, con tres y medio de ancho, con 42 milímetros de espesor y un peso aproximado superio a los 1.000 kilogramos.

En su momento, se estimó que el volumen del cargamento de 8.000 toneladas de acero -que ya están en Punta Colorada- equivale al tonelaje de 240 y 250 camiones de tres ejes.

Recorrida por el oleoducto

El gobernador ayer realizó una “recorrida técnica” por el avance de la obra del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en la zona de Aguada Cecilio, según informó el Gobierno, y desde allí destacó el cumplimiento de los plazos de los trabajos y la generación de empleo que cifró en 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos, con un promedio del 80% de mano de obra local.

Durante la visita al campamento PK327, el gobernador dialogó con los trabajadores y representantes de las empresas Techint y Sacde, y dirigentes de la Uocra. Además, recorrió la estación de soldaduras, las áreas de descanso y compartió un almuerzo con el personal.

El secretario general de la Uocra Río Negro, Damián Miller, agradeció “la firme decisión del gobernador Weretilneck de garantizar que el trabajo del Vaca Muerta Oil Sur quede en manos de los rionegrinos”.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; la exsecretaria de Energía y Ambiente y candidata a senadora nacional, Andrea Confini; la secretaria de Trabajo, María Martha Ávilez; y legisladores provinciales.