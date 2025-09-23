Llegó el buque con 8.000 toneladas de acero para los tanques petroleros de Punta Colorada, del proyecto Vaca Muerta Sur

El buque Ocean Lance trasladó el material para la construcción clave de la planta de almacenamiento del petróleo cerca de la costa rionegrina. Foto: Marcelo Ochoa

Un envío de 8.000 toneladas de chapas de acero llegó al puerto San Antonio y su desembarco se inició este lunes para su traslado a Punta Colorada porque se trata del material para la construcción de los tanques de almacenamiento del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, que posibilitará la exportación de petróleo de Neuquén por la costa rionegrina.

El buque Ocean Lance, de 175 metros de eslora, arribó el fin de semana a la estación sanatoniense y las operaciones comenzaron ayer, con 70 operarios por turnos, con una primera jornada que se extendió hasta la madrugada de este martes.

El dato 120.000 m3 Es la capacidad de almacenamiento de cada uno de los seis tanques que estarán en la planta.

Cuatro días de trabajo requerirá la descarga de las chapas de acero, de variadas dimensiones, que suman 8.000 toneladas. Algunas de las planchas alcanzan los doce metros de largo, con tres y medio de ancho, con 42 milímetros de espesor. Pesan arriba de los 1000 kilogramos.

Esta carga, que llegó desde China, es la primera que arriba a SAE para la construcción del proyecto VMOS aunque, en mayo pasado, se cumplió un traslado inicial de chapas para Punta Colorada, pero, en esa ocasión, el material se bajó en Puerto Madryn, originando reacciones críticas en la región porque no se había realizado por la estación rionegrina.

Las autoridades del puerto sanantoniense relativizaron esa evaluación porque constituía un envío menor, de algo más de 1.000 toneladas, y se trataba de un flete compartido con el propósito del abaratamiento de los costos.

El gerente del puerto de SAE, Cristian López adelantó un segundo navío para noviembre y, en principio, trasladaría caños. Además, estimó que las operaciones con la carga ingresada se extenderán hasta el próximo jueves.

En el gobierno provincial se asegura también de un tercer barco con otros elementos para el proyecto petrolero VMOS, que comprende el oleoducto, los depósitos de almacenamiento y el puerto de exportación.

Por su parte, existen trámites ante la Prefectura para concluir con las autorizaciones de amarre de 200 metros de eslora, que sería necesario para cumplir con una carga programada.

Unos 70 operarios por turno trabajarán en la descarga hasta el jueves. Foto: Marcelo Ochoa

Simultáneamente, las empresas contratadas ya preparan el operativo de traslado terrestre desde San Antonio Este hasta Punta Colorada, que distan unos 200 kilómetros.

La puesta en marcha de esas tareas se calcula para la próxima semana y el volumen equivale al tonelaje de 240 y 250 camiones de tres ejes.

La planta de almacenamiento incluirá seis tanques y cada uno tendrá una capacidad de 120.000 metros cúbicos (unos 750.000 barriles de crudo). Para la primera etapa se ejecutarán tres, dos activos y el tercero de reserva, siempre con el objetivo de la operatividad del complejo para su exportación en la última parte del 2026 o a principios del 2027.

Según el consorcio, esa “puesta en marcha temprana habilitará la evacuación de 190.000 barriles diarios” inicial, con una previsión final con «ampliaciones» que otorgará un “transporte de crudo máximo de 690.000 barriles diarios, mediante la incorporación de bombeo y almacenamiento adicional”.

Actualmente, en Punta Colorada, las construcciones ya permitieron avanzar con las bases de los depósitos.

La obra de la terminal en un predio de 250 hectáreas está a cargo de la empresa santafesina Milicic mientras que CB&I, de Texas, se ocupará de la construcción de los tanques.

Las petroleras inversoras resaltan que la planta será la más importante del país para la exportación de crudo por el Atlántico y contará con dos puntos de carga a 8 km de la costa, preparados para operar con barcos gigantes capaces de transportar hasta 2 millones de barriles.

La empresa Milici ya construye las bases de los tanques en Punta Colorada. Foto: Gentileza.

La española Técnicas Reunidas se ocupa de la ingeniería y gestión de la construcción de la terminal de almacenamiento y despacho de petróleo. El contrato de ingeniería fue pactado en unos 440 millones de dólares.

Weretilneck viaja y exhibe la nueva matriz productiva

Las operaciones de descarga del material para los tanques petroleros se extenderán hasta este jueves y el gobernador Alberto Weretilneck concurrirá este martes al puerto de San Antonio para observar esas tareas, pero, esencialmente, exhibir que el megaproyecto petrolero Sur toma cuerpo.

El gobierno provincial machaca que Río Negro atraviesa un proceso de transformación estructural. “Hay un movimiento muy importante, con obras y proyectos a 20 años, que más allá de los picos de construcción, tendrán una sustentabilidad muy grande y redefinirán la matriz productiva de la provincia”, expresó la semana pasada la secretaria de Energía, Andrea Confini en ocasión de un acto para potenciar el desarrollo de los parques industriales.

Ayer, en diálogo con Río Negro, la funcionaria habló del avance del oleoducto, destacando su ejecución, que llegó a los cuatro kilómetros diarios y un promedio de tres, y remarcó el proceso de “derrame” de la inversión. Se focalizó, además, en la modificación productiva que generará porque, más allá de la actual generación de mano de obra, el esquema tendrá continuidad y reiteró la necesidad de preparar y capacitar a los recursos humanos para acceder a los puestos que requerirá esa nueva economía energética.

Incluso fue más abarcativa en esa respuesta comunitaria al plantear la actividad recreativa como una necesidad también del contexto social que se avecina.