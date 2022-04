Educación: «Río Negro está por encima de la paritaria nacional», dijo la ministra Jara Tracchia

La ministra de Educación de Río Negro Mercedes Jara Tracchia dijo estar «sorprendida» por la medida de fuerza de 48 horas instrumentada por el gremio docente Unter que ayer se hizo sentir en Roca, Viedma y Bariloche y se completará hoy con una movilización en la capital provincial.

«La decisión llama la atención porque en el marco de la paritaria el resto de los gremios del Frente Sindical (conformado por docentes, agentes de la administración pública y judiciales) aceptó la propuesta. La Unter dice que se tiene que superar la paritaria nacional que se llega a junio a $53.330 y la paritaria provincial supera ampliamente el piso de la nacional«, indicó Jara Tracchia.

La ministra no descartó que la medida de fuerza docente esté vinculada a una cuestión de la interna gremial. «Si uno analiza cómo se da la situación, tienen elecciones este año y posiblemente eso incida en la cuestión salarial», dijo.

Sobre la propuesta del gobierno nacional, que se conoció ayer, de sumar una hora más de clases en las escuelas primarias de todo el país, Jara Tracchia respondió que tomaron conocimiento de la noticia a través de los medios de comunicación y que aún no han accedido a ningún documento para poder analizar la propuesta en profundidad y tomar medidas concretas.

«Todavía no accedimos al documento del planteo. En Río Negro ya tenemos distinto tipo de modalidades de jornada ampliada que vamos extendiendo en la medida de las posibilidades«, explicó.

Consultada sobre si la provincia está en condiciones materiales y salariales de dar respuesta a al extensión de una hora más en la jornada educativa declaró: «Será algo que discutiremos. Nuestra ley orgánica de Educación dice que todas las escuelas tienen que tender hacia una ampliación de jornada de diferente tipo. Veremos qué posibilidades o no tenemos de aplicarla en la provincia. Lo que conocemos es lo que se ha discutido mediáticamente; no tengo el documento para ver en profundidad».

En relación a la deserción escolar en la provincia tras la pandemia, como ocurrió en otras jurisdicciones, indicó que en breve analizarán los números en profundidad pero adelantó que «estamos en los valores prepandemia».

Sobre los contenidos educativos admitió que, de la misma manera que en resto del país, «las áreas de matemática y lengua son las que hay que reforzar» pero que «la provincia siempre ha estado por encima de los parámetros nacionales», aclaró. «Siempre la preocupación de mejorar la calidad y los aprendizajes de los estudiantes es parte de nuestro proyecto», consideró.

Por último, adelantó su participación en forma virtual en la reunión del Consejo Federal Educativo que se realizará el viernes en Tierra del Fuego y en la que se presentará el proyecto de extensión de una hora en la jornada educativa en escuelas primarias de todo el país.

«Hasta no ver las acciones que proponen no podemos tomar ninguna decisión, no podemos analizar el tema. Por ahora estamos trabajando con los documentos para el Consejo Federal del viernes y todavía no hemos tenido la información. No es una crítica. El ministro ha hecho un anuncio después se tendrá trabajar en las cuestiones operativas», finalizó.

