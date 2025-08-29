Una millonaria línea de crédito apunta a sostener a comerciantes y emprendedores de Cutral Co y Huincul

La creación de un fondo común para Cutral Co y Plaza Huincul de $3.000 millones destinado a una línea de crédito para comerciantes, emprendedores y jóvenes profesionales fue presentada este viernes. El dinero proviene del ente autárquico El Mangrullo, Enim, y busca sostener la actividad de este sector. Esta línea especial que tiene una tasa promocional del 50 % debe ser aprobada por los concejales de las dos ciudades.

La sede de la Cámara de Comerciantes e Industriales de Cutral Co y Huincul que preside Fabio Schwab, fue el escenario elegido por los intendentes Ramón Rioseco (cutralquense) y Claudio Larraza (huinculense), junto al director ejecutivo del ente El Mangrullo -Enim- Osvaldo Giménez presentar la línea especial de créditos, orientada a este sector.

El organismo que adminsitra los fondos generados por la explotación del yacimiento gasífero El Mangrullo, reservará un monto de $3.000 millones que los destinará a esta línea especial. En otras oportunidades ya se implementaron los créditos a emprendedores en pandemia y la línea para taxistas, por ejemplo, describió Giménez.

En este contexto, dijo que se busca apuntalar a los pequeños comerciantes, emprendedores y los jóvenes profesionales. «Estamos tratando de apuntalar todo tipo de iniciativa. Es muy importante porque es una tasa súper promocional del 50 %», para los tomadores de créditos. «Es una tasa sumamente interesante y muy por debajo, pero acorde a los lineamientos del ente Enim», comentó ante el auditorio.

En la presentación, el jefe comunal cutralquense especificó que esta línea tiene una tasa de devolución muy favorable. «Es tremendamente atractivo para acompañar a los comerciantes, en este momento de crisis de ventas y nacional que tenemos», apuntó.

La presentación se hizo hoy en la cámara de comerciantes. (Foto: gentileza)

Se dispondrá el fondo común de $3.000 millones para que puedan acceder las y los interesados. «Nos permite acomapñar en este momento y en este proceso», finalizó. Expresó que la devolución está prevista a 60 meses y subrayó que el organismo «está para esto», al recordar que ya acompañó a las cooperativas, las empresas locales y de las formas más colectiva para los comerciantes.

Su par de Huincul, Claudio Larraza, comentó que en momentos de crisis, como se visualiza en la actualidad, es una herramienta útil. «Lo entendemos así y nos juntamos ambos intendentes y con el ente Enim, dispusimos esta posibilidad que es una livio, ayuda, acompañamiento», refirió.

Larraza planteó que esta mirada que comparten con Rioseco es de acompañar a este sector de la economía local que generan mucha mano de obra y responden a las demandas básicas de la población.

El intendente Claudio Larraza (Plaza Huincul ) destacó la iniciativa. (Foto: gentileza)

Los concejos deliberantes deberán dar su aval

Esta línea crediticia, para que se pueda implementar deberá ser aprobada por los dos Concejos Deliberantes. La futura norma tiene que ser aprobada en «espejo» para que el organismo intermunicipal pueda aplicarse.

Los Ejecutivos enviarán la iniciativa a cada cuerpo legislativo y en ese ámbito se deberá aprobar. Todo apunta a que no habrá inconveniente para que se habilite.

En el caso de Cutral Co, el oficialismo tiene una holgada mayoría mientras que en Huincul, es más ajustada, pero suelen sumarse algunos concejales para hacerlo. De todos modos, no se descarta que pueda salir por unanimidad, teniendo en cuenta el objetivo.

El organismo intermunicipal, El Mangrullo, tiene en marcha varios programas que buscan fomentar y promover las diversas actividades que forman parte de la economía local. A la vez, los municipios cuentan con la posibilidad de acceder a fondos para la ejecución de obras de infraestructura y mejoras en las dos ciudades.

Los desembolsos más grandes están orientados a la renovación y mejora del sistema de acueducto que viene desde el río Neuquén -que lo financian los dos municipios y Provincia-; y la ampliación de la planta de efluentes cloacales que debe tratar los desechos de la población de ambas localidades.