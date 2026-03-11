La Universidad Nacional del Comahue tendrá elecciones en mayo: se define la sucesión de Beatriz Gentile

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) irá a las urnas a fines de mayo para elegir una nueva fórmula para el rectorado, decanos de facultades y consejeros de todos los claustros. Así lo resolvió este jueves el Consejo Superior al aprobar el calendario electoral que incluye la posibilidad de una segunda vuelta en junio.

Según se informó, los comicios se realizarán el 26 y 27 de mayo en el horario de 10 a 20, con una jornada específica para semipresenciales empadronados en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, quienes irán a las urnas el 23 de mayo entre las 10 y las 17.

De acuerdo al cronograma, en caso de haber segunda vuelta, se votará nuevamente el 16 y 17 de junio, también entre las 10 y las 20.

La Universidad Nacional del Comahue renueva autoridades, tanto en las unidades académicas como en el rectorado que conduce Beatriz Gentile desde el 2022. Pueden votar quienes estén empadronadas en el claustro docente, el de estudiantes, no docentes y las personas graduadas.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el año pasado, la actual rectora había anticipado su intención de no competir por su reelección este año. “La alternancia para mí es importante”, aseguró.

Si bien aún no se conocen candidatos, desde el oficialismo de Rolando Figueroa también se anticipó la intención de disputar la conducción universitaria a través de alguno de los decanos cercanos al gobierno.

Gentile hizo hoy un repaso de su gestión y reveló que la necesidad de financiamiento de la UNCo es de 118.000 millones de pesos, pero el Congreso aprobó un presupuesto de 94,2 millones.