La estancia ganadera de 12.000 hectáreas que se convirtió en parque nacional y logró que regresaran especies desaparecidas

El oso hormiguero gigante y el venado de las pampas volvieron a habitar los ambientes naturales de Rincón del Socorro, en el Iberá, tras décadas de ausencia. Foto ilustrativa.

Una antigua estancia ganadera de 12.000 hectáreas en Corrientes cambió por completo su destino. Lo que durante décadas estuvo vinculado a la producción agropecuaria comenzó a transformarse, a principios del siglo XXI, en un espacio destinado a la conservación y recuperación de fauna nativa.

Se trata de Rincón del Socorro, un establecimiento ubicado dentro del ecosistema de los Esteros del Iberá. De sus 12.000 hectáreas, 11.600 fueron donadas para la conformación del Parque Nacional Iberá, mientras que las 400 restantes quedaron bajo administración de la Fundación Rewilding Argentina.

La transformación estuvo impulsada por Douglas y Kristine Tompkins, quienes adquirieron la estancia con el objetivo de recuperar los ambientes naturales y favorecer el regreso de especies que habían desaparecido de distintas zonas de Corrientes, según el medio TN.

Una estancia ganadera que cambió su función

El proceso significó dejar atrás la actividad ganadera y avanzar en la restauración de pastizales y ambientes naturales.

Pero el proyecto no se limitó a recuperar el paisaje. Uno de sus principales objetivos fue volver a establecer poblaciones de especies que habían desaparecido de la provincia como consecuencia de la transformación de los ambientes y la acción humana.

Entre los casos más destacados se encuentran el oso hormiguero gigante y el venado de las pampas, dos especies que actualmente cuentan con poblaciones reproductivas en la zona.

El regreso del oso hormiguero gigante

Uno de los hitos del proyecto ocurrió en 2007, cuando Rincón del Socorro fue elegida para realizar la liberación de la primera pareja de osos hormigueros gigantes dentro del programa de reintroducción de fauna en Iberá.

La especie había sido considerada extinta en Corrientes desde mediados del siglo XX.

A partir de aquellas primeras liberaciones, el programa continuó con nuevos ejemplares y logró establecer una población que actualmente se reproduce en libertad.

Uno de los datos que refleja la dimensión del proceso es que, desde el comienzo del programa, fueron rescatados más de 130 osos hormigueros huérfanos provenientes de otras provincias, que pudieron ser incorporados a proyectos de recuperación.

El objetivo de estas acciones es que los animales puedan volver a cumplir su función dentro de los ecosistemas y que las poblaciones logren sostenerse mediante su reproducción natural.

También regresó el venado de las pampas

El oso hormiguero no fue la única especie beneficiada por la recuperación ambiental.

En 2015 comenzó el establecimiento de una nueva población de venados de las pampas en Rincón del Socorro, a partir del traslado de ejemplares.

Con el paso de los años, los animales lograron reproducirse y conformaron un nuevo núcleo poblacional en la zona. La presencia de crías nacidas en estado silvestre constituye uno de los indicadores del avance del proceso de recuperación.

Así, un territorio que durante décadas estuvo asociado principalmente a la producción ganadera se convirtió en uno de los espacios destinados a la recuperación de fauna nativa y restauración de ambientes naturales en Corrientes.

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