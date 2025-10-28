Uno por uno, los cinco cargos de jueces que se deben cubrir en el Alto Valle y Valle Medio

En los tribunales de Roca hay un concurso abierto para un juzgado civil. (Foto: Juan Thomes)

El año está a punto de entrar en su etapa final y en el Alto Valle hay cinco vacantes de jueces que deberá definir el Consejo de la Magistratura tras los correspondientes concursos previos.

En la Segunda Circunscripción Judicial con cabecera en Roca es donde hay cuatro de los cinco puestos vacantes. El restante es en la Cuarta Circunscripción de Cipolletti.

Las vacantes en la Segunda Circunscripción

El primero de los juzgados con vacantes es la unidad de Familia 25, con sede en Luis Beltrán. Es por la jubilación de la jueza Marisa Calvo.

El concurso tiene como participantes a María Costanzo, Fernando García Rampellotto, Lina Scandroglio, y Emilce Tello.

En el caso del Juzgado de Garantías con sede en Regina la vacante se debe al traslado de la jueza Claudia Lemunao.

Lemunao era subdirectora de la Oficina Judicial Penal de Río Negro y luego concursó para jueza de Regina. Cuando quedó vacante el cargo de director de OJU Lemunao aceptó cubrir transitoriamente, ya que en la urgencia conocía el trabajo. Después resultó operativo su permanencia en Roca, se indicó desde el Poder Judicial.

En concurso se encuentran Máximo Bengolea Ballve, Agustín Bianchi, Verónica Cardozo, Saúl Cohen, Yamil Jalil Montiel, Norma Oyarzabal Brust, Cristina Reile y Rodrigo Vazzana.

Otro de los concursos que están en marcha es para cubrir la vacante en el Juzgado de Garantías de Choele Choel. Es un nuevo llamado para el cargo que dejó por su jubilación el juez Guillermo Bodrato.

Quienes siguen en el concurso para esta vacante son Horacio Briges Doyhenard, Lorena Chávez, Saúl Cohen, Marcela Marchetti, Marisa Morandi y Mario Orlandini.

Una cargo en un juzgado civil de Roca

Para el concurso del Juzgado Civil 9 de Roca hay siete participantes y se adelanta como uno de los concursos más convocantes.

La vacante se generó porque la jueza Verónica Hernández fue designada en la Cámara Civil de Apelaciones.

Para ocupar el cargo, una de las más codiciadas por su ubicación geográfica, están en carrera Romina Merino, Nicolás Scaglioti, Luis Valdez, Andres Vesciglio, Guadalupe Villanueva, Romina Zilvestein y Damián Aguirre.

Una vacante en Cipolletti

La vacante en Cipolletti es el Juzgado Civil 3, ya que su titular, Soledad Peruzzi, fue designada jueza en la Cámara Civil de esta jurisdicción en reemplazo de Emilse Álvarez, que se jubiló.

Sin embargo, hasta que se cubra la vacante que deja Peruzzi, Álvarez fue recontratada. Cuando asuma el juez o jueza que gane el concurso se producirá el corrimiento para que continúen todos los cargos ocupados.