Fecha del pago del aguinaldo para estatales de Neuquén: Rolando Figueroa dijo que se abonará «en la última semana de junio»

El gobernador Rolando Figueroa este lunes 8 de junio dio algunas pistas de cuándo se abonará el aguinaldo de los estatales de Neuquén. Confirmó que se pagará en la última semana del mes.

El monto del Sueldo Anual Complementario (SAF) se rige por un marco legal.

Qué dijo Rolando Figueroa sobre la fecha del aguinaldo de junio 2026

En el contexto de una rueda de prensa por el Día del Periodista, el gobernador respondió sobre la fecha de pago del aguinaldo. «Va a ser en la última semana del mes de junio», dijo Figueroa.

«Que bueno que los neuquinos podemos hablar cuándo pagamos los sueldos y los aguinaldos. Es una cuestión que muchas veces no nos damos cuenta, pero somos una bendecida provincia», agregó.

El mandatario señaló que todavía el día exacto no está definido, pero comentó que se verá «con el equipo de Economía ahora» y adelantó que «tratamos siempre que sea el viernes».

¿Cómo calcular de forma exacta el monto del aguinaldo de junio 2026?

La fórmula para calcular el Sueldo Anual Complementario toma como base de cálculo el 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante el bloque que va de enero a junio 2026, incluyendo salarios básicos, horas extras y comisiones.

Aguinaldo junio 2026: cómo calcularlo si tengo menos de seis meses de antigüedad

En aquellos escenarios donde el empleado tenga menos de seis meses de antigüedad en la firma, la liquidación del Sueldo Anual Complementario se efectúa de manera proporcional.

Para ello, se debe tomar el salario máximo alcanzado, dividirlo por 12 y multiplicar ese cociente por los meses efectivamente trabajados desde el inicio de actividades, permitiendo una compensación exacta y transparente que los trabajadores pueden auditar mediante sus recibos digitales de sueldo.