«Vaca Muerta y el GNL ahora nos ponen en ese desafío»: la flamante decana de la UTN asumió en Plaza Huincul

La Universidad Tecnológica Nacional, a través de la Facultad Regional del Neuquén tuvo ayer un relevante y significativo acto en Plaza Huincul. Por primera vez, una mujer estará al frente de esta institución. Patricia González juró como decana y la acompañará como vice, Henry Torrico. En la ceremonia se despidió a Pablo Liscovsky quien estuvo durante 18 años al frente de la UTN -FRN.

El rector de la UTN, Rubén Soro participó del acto donde fueron puestas en funciones las nuevas autoridades que tendrán mandato hasta el 2030.

Después de las elecciones que se realizaron en mayo de este año, juraron las nuevas autoridades en un acto cargado de emoción y con un marcado respaldo a la educación pública, en el actual contexto nacional que afronta el sistema universitario por el financiamiento.

«Estamos en una región que está atravesando profundas transformaciones, como lo mencionó hoy Horacio Spesot (exvicedecano) que impactan en la vida, tanto productiva como laboral», dijo González al comienzo de su discurso. Esta situación implica formar nuevas capacitaciones y nuevas competencias tanto en el ámbito técnico como en el profesional.

«Vaca Muerta y el GNL ahora, nos ponen en ese desafío», sostuvo la decana. González hasta el jueves formó parte de la secretaría académica junto al saliente Pablo Liscovsky, quien estuvo 18 años al frente de la casa de altos estudios.

En su discurso también describió que la facultad está íntimamente vinculada con todo el sistema el ecosistema socioproductivo y, principalmente, tratan de dar respuestas a las necesidades y demandas actuales. «También tratamos de anticiparnos a través de la investigación, la innovación, la gestión del conocimiento», apuntó.

El rector de la UTN, Rubén Soro participó del acto. (Foto: Gentileza)

Destacó la importancia que tiene en la formación de los profesionales para que puedan dar soluciones a los problemas complejos que presenta la realidad, con el desarrollo del pensamiento creativo y con el compromiso del entorno en que se desempeñan.

En esa línea indicó que suman nuevas propuestas de formación vinculadas a los hidrocarburos. «Presentaremos ante nuestro consejo directivo, la diplomatura en GNL y la licenciatura en Petróleo y Tecnologías Digitales, que será un ciclo de complementación curricular para aquellos que ya hicieronlas tecnicaturas vinculadas con la actividad petrolera», anunció.

Sostuvo que como institución, la UTN – FRN está empeñada en ser parte del desarrollo productivo y económico. «En los jóvenes que se acercan a estudiar con nosotros, vemos algo mucho más que un número o una matrícula. Vemos una generación universitaria en nuestro territorio que se suma a las que están formando las instituciones que tienen educativas que funcionan en nuestras ciudades», sostuvo.

Destacó que se debe a las «políticas provinciales y políticas municipales que deciden invertir fondos para para poder llevar adelante y diversificar la oferta para nuestros jóvenes y que cada vez haya más universitarios, técnicos o en la formación de oficios».

En ese sentido menciónó que en el último ingreso que tuvo la facultad, el 84% de los aspirantes son primera generación de universitarios en la región. «Esto significa que, además de tener una dimensión académica muy importante, es ver la dimensión social que esto tiene», manifestó.

Más adelante dijo que una institución universitaria se fortalece cuando sus acuerdos, disidencias, errores y aciertos se convierte en inteligencia colectiva, puesto al servicio de una misión. «Esa misión la podemos sintetizar en tres palabras que están en nuestro estatuto: excelencia, inclusión y compromiso», concluyó.

El vicedecano, Henry Torrico destacó que la emoción y el compromiso de ser autoridad electa, en la facultad donde estudió y se graduó.

El exdecano Pablo Liscovsky culminó su mandato. (Foto: Gentileza)

Por su parte, Pablo Liscovsky, pasará ahora a ser integrante del consejo superior de la UTN. Agradeció profundamente el respaldo de todos los claustros que conforman la facultad y el compromiso de las autoridades locales, entre ellos el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, quien construyó el colegio tecnológico preuniversitario inaugurado en 2022.

Además, hizo un repaso de la situación actual. «Se evidenció un escenario caracterizado por restricciones presupuestariales significativas, a pesar de ello, la facultad ha demostrado una capacidad notable para sostener sus actividades esenciales mediante el uso de los recursos propios», dijo Liscovsky.

Refirió el resultado de la auditoria que fue sometida la UTN -FRN en la que refleja que el 20 % del presupuesto es el enviado por Nación y el 80 % restante, para el funcionamiento proviene de fondos que se gestionan desde la propia facultad. Les auguró mucha suerte a las actuales autoridades y les sugirió que mantuvieran la actual senda.

«Estamos pasando situaciones muy difíciles», dijo el rector Rubén Soro

«Agradecemos a muchos municipios y muchos gobiernos provinciales que entienden a la educación como parte de la solución. La educación superior, las universidades públicas no son parte del problema», refirió el rector de la UTN, Rubén Soro.

Soro destacó que el conocimiento «por nuestra esencia de universidad Tecnológica tenemos y debemos incorporarlo no en forma individual, sino de democratizarlo y creo que eso está en la esencia de todos los que pasamos por la universidad pública».

Si bien el actual gobierno nacional privilegia a la formación en ingeniería y las nuevas tecnologías, se aceptan algunos financiamientos para programas, pero no de todos. Y eso se debe cubrir con el presupuesto propio.

«Estamos en una situación delicada, pero tenemos cuatro hermosos clautros. Los estudiantes, que es clautro más importante de la universidad, porque es el fin último de las autoridades, de los docentes, de los no docentes, nuestros graduados, que es un poco el producto terminado de aquellos estudiantes que cursaron y que se insertan en socio productivo, nuestros docentes que la están pasando mal», apuntó Soro.

Describió que tuvieron esta semana una reunión con docentes y no docentes por el endeudamiento. «Nos salimos de la media que está pasando nuestro país. Hay un 52% de endeudamiento en nuestros nuevos docentes, un 43% en docentes»; agregó.

El rector indicó que esta situación lleva a un deterioro de la salud mental. «Quiero agradecer a todos los que defienden la universidad pública, a todos los que creen en nuestra universidad, fundamentalmente la tecnológica, que es la única que tiene un desarrollo territorial tan hermoso en el estudio del pregrado, del grado, de toda la oferta académica», sostuvo.

De la facultad de Regional del Neuquén es un ejemplo de la territorialidad, con las extensiones áulicas. «Queremos agradecerles profundamente a los municipios que donde está una universidad nacional donde ustedes no tienen un compromiso realmente, esto es mutuo. Cuando hay una relación entre el municipio y nuestra universidad en la sede que está, se hace todo más fácil», concluyó.

A la ceremonia asistieron las autoridades de los dos municipios, rpresntantes de entidades intermedias, docentes.