Proyecto GNL en Huincul: presentaron el estudio de impacto ambiental

El proyecto que extraerá el gas y lo someterá al proceso de licuefacción impulsado por el grupo Argentina LNG tuvo la audiencia pública, en Plaza Huincul. La convocatoria era exclusivamente para conocer los alcances de la planta de gas que se ejecutará en Meseta Buena Esperanza I y II, a unos 20 kilómetros de esta ciudad.

Se inscribieron veinte participantes, entre empresarios, representantes gremiales, vecinos y pobladores de la zona donde se levantará la planta. El intendente Claudio Larraza participó, no así su vecino de Cutral Co, Ramón Rioseco.

A través del gobierno provincial se hizo el llamado para este jueves y pudieron ser oradores quienes se habían inscripto previamente. Además, el salón permitió más concurrencia de personas que escuchó los alcances de la iniciativa.

En primer término hablaron los responsables del proyecto Argentina LNG -que integran YPF de manera mayoritaria, junto a ENI y a XRG. Todo el proceso fue organizado por la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén. Describieron el estudio de impacto ambiental.

El jefe comunal huinculense brindó su respaldo a la propuesta. (Foto: Gentileza)

El intendente anfitrión, Claudio Larraza, formó parte de la audiencia y después de apoyar el proyecto, hizo hincapié en la necesidad de gestionar para aprovechar las oportunidades que se avizoran. «Plaza Huincul tiene que estar donde se define el futuro de Vaca Muerta”, destacó.

Larraza consideró que es necesario que la ciudad cuente con la infraestructura, los servicios, la capacitación y formación de la mano de obra para que, tanto los vecinos como las empresas locales puedan incorporarse al crecimiento de la actividad.

Respaldo de los asistentes

Entre los participantes inscriptos hubo representantes de diferentes ámbitos. «Este proyecto nos pone otra vez en el mapa. Las empresas locales trabajamos en conjunto y creo que es muy importante», dijo el empresario Gastón Pérez y agregó que «estamos preparados, tenemos muy buena gente y si no lo, lo vamos a estar».

Otro orador explicó su mirada sobre el territorio que genera un proyecto de esta magnitud en un lugar. Hizo un paralelismo sobre lo que conoce que es el VMOS que «es el más importante y relevante de la Argentina».

Describió que con esa iniciativa dos mil personas rionegrinas tuvieron trabajo en el punto más alto de la ejecución; un 30 % de trabajadores locales mejoraron sus habilidades y categorías laborales; y más del 80 % de las empresas locales fueron contratadas.

Desde el gremio Supeh, al igual que los de la construcción, Uocra, manifestaron su apoyo a la iniciativa. En todos los casos, plantearon la necesidad de contemplar la mano de obra local para las diferentes tareas. Entre los oradores estuvo Alejandro Cancio, secretario de Hacienda de Huincul, en representación de su empresa.

El agua y los caminos entre las consultas

Finalizada la exposición de los inscriptos, se abrió el espacio para las consultas. El uso del agua y cómo afectará a la provisión para los vecinos de la comarca petrolera fue una de las inquietudes. Desde el río Neuquén, sale uno de los ductos que abastece a las dos poblaciones.

«La utilización de agua es de 4.800 metros cúbicos por día y ese impacto lo medimos respecto a los caudales medios del río Neuquén y es menos del 1% . Por lo que el impacto de esta planta no tiene criticidad ni siquiera en momentos de muy bajo caudal del río», explicó uno de los representantes del proyecto.

Una integrante de la familia Wircaleo consultó cómo se hará con el agua residual que se utilice; cómo gestionarán la presencia de polvo que puede afectar a la flora y fauna, teniendo en cuenta se dedican a la agricultura y ganadería. Sobre la supresión de polvo se hará a través de riego y en la operación se analizará cómo se implementará.

Otra vecina compartió la misma inquietud y si se los tendrá en cuenta porque tienen un emprendimiento familiar. Los asistentes firmaron el acta y se cerró la audiencia pública.