Vialidad Nacional intensifica trabajos en Ruta 22, 40 y 23 en Río Negro antes del invierno

Vialidad Nacional puso en marcha un esquema de trabajos de conservación en distintos puntos de Río Negro, con foco en el Alto Valle, la zona cordillerana y la Región Sur. Las tareas apuntan a sostener la transitabilidad en rutas estratégicas ante el aumento del flujo vehicular por la temporada invernal.

Según detalló el organismo, las acciones incluyen bacheo, limpieza de sectores laterales y reacondicionamiento de banquinas, con intervenciones planificadas en función del estado de cada tramo de la Ruta 22, 40 y 23. “Las intervenciones buscan mejorar las condiciones de transitabilidad”, señalaron a través de un comunicado.

Vialidad Nacional: intervenciones en el Alto Valle con foco en la Ruta 22

En el Alto Valle, las acciones se concentran sobre la Ruta Nacional 22, en el tramo entre Cervantes y General Godoy, donde se ejecutan trabajos de limpieza, desmalezamiento, bacheo en frío y optimización de banquinas. “Se trabaja en la limpieza y bacheo en frío de la autopista de la RN 22”, indicaron desde Vialidad Nacional, y señalaron que el objetivo es “mejorar las condiciones de transitabilidad antes del incremento del tráfico vehicular propio del invierno”.

Trabajos de desmalezamiento en la Ruta 22. Foto: Vialidad Nacional.

En ese mismo corredor, el organismo detalló que las tareas incluyen “limpieza de bordes, desmalezamiento y mejoras en el señalamiento vertical para favorecer la seguridad y el escurrimiento del agua”, según precisaron desde el organismo Nacional. También se avanza entre Roca y Cervantes en sectores con desgaste o descalce de banquinas.

“Ni bien finalicen las acciones en este tramo, los trabajos continuarán hacia Fernández Oro”, indicaron desde organismo vial y adelantaron que luego se intervendrán otros sectores que presenten mayor deterioro. Estas tareas forman parte de los trabajos de mantenimiento habituales en una de las trazas con mayor tránsito de la región.

Trabajos viales en la zona Cordillerana y Región Sur en la Ruta 40 y la 23

En paralelo, en la Ruta Nacional 40 se desarrollan tareas de bacheo con material en caliente en la zona de El Foyel, dentro del tramo que conecta Bariloche con El Bolsón. “Ya se distribuyeron más de 150 toneladas en los sectores más deteriorados”, informaron desde Vialidad Nacional, y agregaron que las tareas continuarán en función del estado de la calzada.

En la Región Sur, en tanto, las labores se concentran en la Ruta Nacional 23, especialmente en tramos no pavimentados. “Se realizan tareas de repaso en sectores afectados por el tránsito, la sequía y los vientos propios de la región”, indicaron desde Vialidad Nacional.

Foto: Vialidad Nacional.

Desde el organismo señalaron que estas acciones forman parte de las tareas de conservación habituales en la red vial nacional. “Las intervenciones buscan sostener condiciones adecuadas de circulación en distintos puntos de la provincia”, concluyeron desde Vialidad Nacional.