Vialidad Nacional detalló obras en la Ruta 151 entre Cipolletti y Catriel: la zona del puente ferroviario tendrá prioridad

La Ruta 151 entre Cipolletti y Catriel tiene sectores en muy mal estado. (Foto archivo: Matías Subat)

La Dirección de Vialidad Nacional dio a conocer el estado de las intervenciones y los trabajos previstos sobre la Ruta Nacional 151 en el tramo que une Cipolletti con Catriel. La respuesta fue enviada a la Legislatura rionegrina luego de un pedido de informes impulsado por la legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro).

Según el informe al que accedió Diario RÍO NEGRO, el organismo nacional señaló que se ejecutan tareas de conservación en la Ruta 151 con recursos propios. “Se están ejecutando tareas de mantenimiento de manera ininterrumpida”, indicaron en el documento remitido al Poder Legislativo provincial.

Además, se detalló que llevan adelante “bacheos con mezcla asfáltica en frío” en distintos puntos de la traza, junto con trabajos periódicos de reacondicionamiento. También se precisa que se ejecutarán bacheos con mezcla asfáltica en caliente en sectores puntuales.

Vialidad Nacional realizó tareas de reparación en la Ruta 151. Foto Gentileza: Municipio de Catriel.

Trabajos actuales de Vialidad Nacional en la Ruta 151

Actualmente las intervenciones se concentran por el momento entre los kilómetros 110 y 133,5 debido a los descalces críticos detectados en ese tramo, según el informe.

Por otro lado, en el corto y mediano plazo se prevé avanzar con tareas de bacheo extendido utilizando mezcla asfáltica en caliente para mejorar la durabilidad de las reparaciones. Según se detalló, los sectores priorizados para estas intervenciones son el puente ferroviario ubicado en el kilómetro 0,12 y el puente sobre el canal de riego en el kilómetro 29,42.

El plan también contempla el perfilado integral de banquinas en toda la traza y el fresado de crestas para mitigar las deformaciones transversales o ahuellamientos. Además, «el plan contempla el perfilado de banquinas en toda la traza y el fresado de crestas para mitigar las deformaciones transversales”, señala el organismo vial.

Obras frenadas y el plan para reactivar trabajos clave en las rutas 151 y 22

Vialidad Nacional confirmó que existe un contrato vigente para la ejecución de carpeta asfáltica y bacheos entre los kilómetros 2,40 y 109,10. Esa obra se encuentra neutralizada desde octubre de 2023 y presenta un avance menor al 10%.

Actualmente se evalúa la rescisión del contrato para determinar el esquema de gestión que permitirá continuar con las intervenciones.

El organismo informó además que se dispone de un proyecto ejecutivo para la reconstrucción total de la calzada entre el acceso a Neuquén y el límite con La Pampa, en el tramo comprendido entre los kilómetros 109,10 y 149,74.

Esta obra podrá ser licitada nuevamente bajo la modalidad que defina el Ministerio de Economía, luego de que un primer proceso licitatorio resultara fracasado en abril de 2024.

Otro de los puntos incluidos en la planificación es la elaboración de un proyecto preliminar para la construcción de un paso bajo nivel en la intersección con la Ruta Nacional 22 en Cipolletti, con el objetivo de elevar el gálibo del puente a 5,20 metros y «mejorar la seguridad vial urbana».