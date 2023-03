Victoria Tolosa Paz llegó en medio de la campaña electoral de Roca y respaldó a María Emilia Soria 

En un clima profundamente marcado por las elecciones, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, llegó a Roca exclusivamente desde la Casa Rosada, sin pasar por ninguna otra ciudad del Alto Valle.

“Todos la queremos y la bancamos a María Emilia Soria (…) es una batalladora de todas las batallas habidas y por haber. Golpea puertas”, lanzó la ministra y en esa tónica la embajadora de Nación hizo girar su visita a la ciudad bajo la promoción de las políticas realizadas en el último tiempo en articulación Nación-Municipio, sin escalas.

Foto: Juan Thomes

La funcionaria asistió a la presentación del programa de «Microcréditos» y “La Chacra Alimenta” este mediodía en el Concejo Deliberante, donde participaron una gran cantidad de pequeños productores y emprendedores, referentes del INTA y organizaciones ligadas a la producción local.

Tolosa Paz no escatimó dar un fuerte espaldarazo a la intendenta María Emilia Soria a cinco días de las elecciones municipales, en las que la jefa comunal buscará la reelección. No olvidó incluir en su propósito al presidente Alberto Fernández, en el apoyo al Partido Justicialista que gobierna en la localidad.

Tolosa brindó un discurso y posterior entrevista a RIO NEGRO, en la que dejó en claro ese apoyo político, entre otros temas de los que habló. “Queremos que Emilia siga soñando y construyendo (…) Tienen una gran intendenta y cuenta con el apoyo del presidente de la Nación”, afirmó la ministra a sala llena. Y para enfatizar aún más su pertenencia política aseguró que Soria es “una intendenta que banca las banderas de Perón y Evita”, expresó.

“Es una mujer intendenta que no duda. Cuando era diputada nacional ustedes la escuchaban pelear por su producción de manzanas y gritar a los cuatro vientos lo que ella sentía en la defensa del motor productivo. Hoy la vemos intendente hace más de tres años, consolidando el proyecto que nació de la mano del Gringo Soria a quien seguimos rindiendo homenaje todos los días”, dijo en tono emotivo Tolosa en su presentación.

Entre el público presente había una importante plana de funcionarios nacionales y legisladores provinciales y actuales candidatos por el frente Vamos con Todos, como la candidata a gobernadora Silvia Horne, y los candidatos a legisladores provinciales Luciano Delgado y José Luis Berros.

Foto: Juan Thomes

“De Roca puedo decir que tiene una gran intendenta que viene trabajando incansablemente porque las políticas del gobierno nacional lleguen, no solamente las de obras publicas que son tan importantes para transformar sino las que ponen el eje en la persona”, dijo la funcionaria nacional tras una pregunta de RIO NEGRO.

Además, la funcionaria estuvo durante la mañana realizando recorridas en los jardines o CECI municipales donde se hicieron anuncios varios. Habló de la “Roca productiva” y de la necesidad de ampliar la matriz de producción. A su juicio, Soria no solo atiende las “emergencias” sino que trabaja con la mirada puesta en la «generación de trabajo”.

Los programas lanzados por Tolosa Paz

El programa de Microcréditos de Nación es un plan de financiamiento y ayuda económica de 9,4 millones de pesos que fue a parar a 280 emprendedores locales -de los más de 1000 que se postularon- y de los cuales el 76% son mujeres, y de ellas el 52% son jefas de hogar.

“Le sacamos un jugo tremendo”, analizó Soria. Durante el acto, algunos de ellos exhibieron sus productos, los que hace un año vienen trabajando luego del empujón recibido con los fondos.

Foto: Juan Thomes

El Programa Municipal “La Chacra Alimenta” está a cargo del secretario de Producción de Roca, Mario López. Hoy se firmó el acta compromiso del Programa Nacional “Banco de maquinarias, Herramientas y materiales” y la construcción de una sala de deshidratados de frutas y verduras. “(Esto genera) más trabajo, más valor agregado y más producción para nuestra ciudad”, dijo Mario López.

Durante el acto también hubo anuncios para la ciudad como dos playones deportivos y la construcción del 9° CECI, en el barrio Quinta 25.

Las elecciones nacionales y las candidaturas

Luego de hablar sobre el 8 de marzo y sus referentes políticas mujeres en esta fecha tan especial, Tolosa Paz lanzó apreciaciones sobre el escenario político actual en la órbita nacional.

“Este año mas que nunca va a ser una disputa de dos proyectos de Argentina, nosotros quienes seguimos ampliando derechos; y la derecha, tan simple como eso, que busca restringir derechos y que seguir achicando a la argentina en su capacidad enorme de desarrollar, incluir socialmente a los más de 46 millones de argentinos”, concluyó.

RIO NEGRO le consultó sobre la posible candidatura presidencial de Alberto Fernández, a lo que respondió: “Él no ha definido por tanto a mi me gusta decir que él es candidato, en tanto está facultado para serlo. Todavía no ha dicho si va por la reelección o no, pero ha dado gestos y señales de ser el gran constructor de la estrategia electoral (…) para que podamos elegir nuestra fórmulas presidenciales que nos permitan ampliar el Frente de Todos y validar este proyecto político”, señaló.