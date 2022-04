Vidal se reunió con Gutiérrez, pero insistió con terminar el ciclo del MPN en Neuquén

La diputada nacional de Juntos por el Cambio y exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, reconoció que mantuvo esta mañana una reunión «informal» con Omar Gutiérrez, en medio de las críticas que vertió hacia la hegemonía del Movimiento Popular Neuquino como parte de su visita a la provincia. La legisladora aseguró que mantiene un «buen vínculo» con el mandatario, pero insistió con que no es bueno para la democracia que no haya alternancia entre partidos de gobierno.

«Tuvimos una charla informal, institucional hoy a la mañana», indicó Vidal ante la consulta de RÍO NEGRO. Según pudo saber este diario, no fue una visita a la Casa de Gobierno, sino que ambos dirigentes compartieron un café en la previa a la conferencia de prensa que tenía pautada la diputada en un hotel céntrico de la ciudad.

«La verdad es que, más allá de que como gobernadores fuimos pares hace cuatro años y tengo un buen vínculo, sin personalizar en él, sí creo que los ciclos de poder que se extienden en el tiempo no son buenos para la democracia», dijo Vidal.

La exgobernadora bonaerense afirmó que cree en la alternancia y puso como ejemplo de su compromiso el impulso a la limitación de la reelección indefinida de intendentes cuando estuvo a cargo de la provincia de Buenos Aires. En rigor, en Neuquén nunca existió tal herramienta, pues los gobernadores sí fueron alternando, aunque siempre a través del mismo partido.

«Por mejor que sea un gobierno, siempre es bueno que los ciclos se cumplan y se pueda cambiar para que los ciudadanos tengan alternativas. En el caso del MPN, son más de 60 años. Es mucho tiempo», evaluó.

Vidal dijo estar «convencida» de que Juntos por el Cambio tendrá una chance de reemplazar al oficialismo provincial en las elecciones del 2023 y señaló como posibles precandidatos del PRO a Francisco Sánchez y David Schlereth, a Pablo Cervi por la UCR y sumó: «la Coalición Cívica definirá si es Carlos Eguía y Cambio Neuquino también tiene excelentes cuadros» (sic).

La agenda de la exgobernadora seguirá esta tarde a las 18:30 en el monumento a San Martín para recibir a simpatizantes de la alianza y escuchar a vecinos. A la noche tendrá una cena con referentes del PRO de Neuquén, de manera similar a lo que hizo ayer con la mesa provincial de Juntos por el Cambio.

Mañana visitará un set de fractura de la operadora Vista, en Vaca Muerta.

«El límite es el kirchnerismo»

La diputada nacional mencionó que «además Neuquén tiene un buen recuerdo de cómo gobierna Juntos por el Cambio que es la gestión de (Horacio) Pechi Quiroga». «Cuando uno se pregunta cómo sería una gestión de Juntos por el Cambio en Neuquén, bueno, tiene el ejemplo de él», aseguró.

Sobre la posibilidad de armar una alianza más amplia para derrotar al MPN en el 2023 que incluya a otros sectores de la oposición como pide Ramón Rioseco, Vidal fue nuevamente clara: «Para nosotros el kirchnerismo es un límite. Juntos por el Cambio nació como un freno y un límite al kirchnerismo. No podemos cambiar lo que somos».

«Ser honesto o no ser honesto no da lo mismo. No se puede hacer un acuerdo político para una elección circunstancial cuando no se comparten valores tan profundos. El modelo de país no es el mismo», concluyó.