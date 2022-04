Tanya Bertoldi: «No estoy de acuerdo en la unidad para eliminar al MPN»

La diputada nacional del Frente de Todos, Tanya Bertoldi, se declaró «totalmente en contra» de la propuesta para armar un frente opositor amplio que pueda derrotar al Movimiento Popular Neuquino en las próximas elecciones y, en cambio, se mostró más cercana a incorporar figuras de ese partido en 2023 como su par de la Cámara Baja, Rolando Figueroa.

«El PJ tiene que gobernar Neuquén, estoy convencida de que sí. Pero cuando escuchamos a muchos compañeros y compañeras criticar al partido provincial a mí me gusta hacer una salvedad. Yo no metería a todo el MPN en esta crítica, yo estoy criticando al MPN actual. Por dos cuestiones en particular que tienen que ver con la salud y la educación», explicó la legisladora esta mañana en declaraciones a Vos A Diario, de RN Radio 89.3.

Dijo que, en su origen, el partido con Felipe Sapag «priorizaba la salud pública, teníamos escuelas de primer nivel, era un ejemplo nuestra universidad pública». «Quiero vovler a priorizar eso que el MPN en algún momento priorizó y que, con el pasar de las gestiones, lo fue descuidando», planteó.

Bertoldi cuestionó que hoy los ingresos extraordinarios que está recibiendo la provincia por regalías no se traducen en bienestar para los habitantes de la provincia, siendo Neuquén una de las más ricas en relación a su cantidad de habitantes. «¿Cómo lo estamos viendo hoy en la calle?», se preguntó.

Sobre la propuesta que han manifestado algunos dirigentes como Ramón Rioseco para que se conforme una alianza amplia, incluso con opositores, que pueda «romper el techo» del MPN en 2023, la diputada se declaró «totalmente en contra».

«Hay que construir una unidad, pero responsable. No estoy de acuerdo en la unidad que tenga como único objetivo eliminar al MPN y unirnos por unirnos, estoy totalmente en contra de esa propuesta», manifestó.

Reconoció que con los dirigentes del PRO no tiene puntos de unión y, en cuanto a dirigentes del MPN por fuera del oficialismo Azul, dijo sentirse «más cercana a Rolo Figueroa que a (Jorge) Sobisch». «Pero es un camino que recién se inicia y que hay que seguir construyéndolo. Veremos cómo se dan esos diálogos, pero sí me parece importante tener propuestas que nos unifiquen en qué Neuquén queremos», sostuvo.

Aseguró que aún no hay candidatos previstos para el año que viene y aclaró: «Si estamos hablando de una unidad y convocando a distintos sectores, desde el MPN a sindicatos, seguramente va a ser de esa unidad quien salga como candidato a gobernador o vice».

Visita de Alberto Fernández y Consejo de la Magistratura

La diputada Tanya Bertoldi se refirió a la visita el próximo jueves del presidente Alberto Fernández para lanzar la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. «Es un anuncio importantísimo para los neuquinos y los argentinos», evaluó.

Dijo que aún no tenía confirmada la participación del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, pero que también era probable que llegara el subsecretario de la cartera energética, Federico Basualdo. «En definitiva es la representacion del sector más K del frente para mostrar esa cohesión que estamos trabajando para que suceda», afirmó.

Sobre la asunción del juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en la presidencia del Consejo de la Magistratura, Bertoldi analizó que es «totalmente respudiable» y recordó que el bloque del Frente de Todos en Diputados pidió 90 días más para dar la discusión del proyecto de ley de reforma del cuerpo.

«Queremos darla, pero con el tiempo para definir cuál va a ser la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura y quién la preside», aseguró.

De todas formas, consideró que hay una deuda con la sociedad para «una reforma del Poder Judicial que va más allá del Consejo de la Magistratura y cómo decide». «Es el único poder que no es votado por el pueblo y que no tiene que rendir cuentas», cuestionó.

Escuchá la entrevista a la diputada nacional Tanya Bertoldi en «Vos a Diario» por RN RADIO:

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 89.3 (en Neuquén Capital), o por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.