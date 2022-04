De visita en Neuquén, María Eugenia Vidal refuerza la unidad en Juntos por el Cambio

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, realizará mañana a la tarde un encuentro con vecinos y militantes en el monumento a San Martín de Neuquén como parte de la recorrida por la provincia que comenzó hoy en Villa La Angostura y terminará el miércoles en Añelo.

Bajo la consigna de que la provincia «no es solo hidrocarburos» la dirigencia local del PRO le armó a la exgobernadora bonaerense una agenda de diálogo con referentes del turismo, emprendedores, una recorrida por las represas hidroeléctricas de Alicurá y con empresas frutícolas, aunque también tendrá un paso obligado por un set de fractura de Vaca Muerta.

Vidal llega a Neuquén en momentos donde los preparativos para el 2023 encuentran a Juntos por el Cambio con opiniones divididas respecto de ir o no en una alianza amplia para derrotar al MPN. En declaraciones radiales, la diputada nacional evitó meterse en la interna, pero dijo que la única coalición «representativa» de su espacio es Juntos por el Cambio.

La diputada provincial Leticia Esteves, encargada de organizar la agenda de la exgobernadora, indicó que mañana estarán en la planta frutícola del actual legislador radical Pablo Cervi para interiorizarse de la actividad y las dificultades que están teniendo con las exportaciones. Vidal también dará una conferencia de prensa a las 10:30 en un hotel céntrico de la capital y luego se trasladará a Centenario y Plottier para dialogar con emprendedores.

Por la tarde, a las 18:30, estará en el monumento a San Martín para saludar a simpatizantes y escuchar sus planteos antes de la cena que compartirá con la plana mayor del PRO. Esta noche hará lo mismo con los referentes de la mesa provincial de Juntos por el Cambio, entre los que están invitados, además de Esteves y sus pares del PRO, referentes de los demás partidos como Ayelén Quiroga (Nuevo Compromiso Neuquino), Carlos Eguía (CC-ARI) y Juan Peláez (UCR).

«Como diputada nacional, está recorriendo todo el país para llevar los problemas al Congreso. Los diputados nacionales representan a todo el pueblo y ella eso lo entiende muy bien», aseguró Esteves para descartar un componente electoral a la visita.

Visita a Vaca Muerta y un yerro energético

Vidal finalizará su viaje el miércoles en Añelo con una recorrida por un set de fractura en Vaca Muerta, aunque no se confirmó de qué yacimiento. Esta mañana, la exgobernadora de Buenos Aires quiso meterse en la agenda hidrocarburífera y cuestionó que el presidente Alberto Fernández solo lance la licitación de los caños para el gasoducto Néstor Kirchner.

«Nos preocupa que no se licite la construcción, eso no garantiza el funcionamiento del gasoducto», apuntó la diputada nacional, quien sumó que «Vaca Muerta tiene otras dificultades que tienen que ver con la economía, con el cepo, con tener 11 tipos de cambio distintos, los cupos para las exportaciones y precios del barril que no se sostienen en el tiempo».

Pero consultada en LU5 por su opinión sobre la restitución de la tarifa Comahue para disminuir el costo del servicio eléctrico en Neuquén, confundió los tantos y argumentó que «la solución estructural» es hacer el gasoducto.