Diego Santilli es el nuevo jefe de Gabinete: el Gobierno anunció al sucesor de Manuel Adorni este domingo

Diego Santilli es el nuevo jefe de Gabinete de la Nación. El ahora ex ministro del Interior asume el cargo tras la salida de Manuel Adorni, quien debió renunciar por la investigación judicial por presunto eriquecimiento ilícito en su contra.

El anuncio lo efectuó el propio presidente de la Nación, Javier Milei, a través de sus redes sociales. El mandatario regresó de viaje en medio de las especulaciones de la renuncia de su ex vocero presidencial. Luego de que se concrete su salida, el mandatario se reunió este domingo 28 con Santilli en la Quinta de Olivos.

«Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la Sec. Gral. de la Presidencia, Karina Milei, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo», publicó Milei y anticipó la jura será este martes 30 a las 16.

Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/D9wPZyDaSl — Javier Milei (@JMilei) June 28, 2026

«Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia», publicó Santilli en su propia cuenta de X.

«Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales», acotó el flamante jefe de Gabinete y anticipó que va a «trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron».

Por último, le agradeció al líder libertario y a Karina Milei: «Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza».

Cómo fue la llegada de Santilli a jefe de Gabinete

En medio de versiones de una presunta renuncia de Manuel Adorni por las denuncias por su crecimiento patrimonial desde que ingresó al Estado, el pasado viernes Santilli se reunió con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en donde se abordó la posibilidad de asumir su cargo, con el objetivo de darle un nuevo aire y rumbo a la gestión.

El Presidente mantuvo a su también exvocero el tiempo máximo que pudo sostenerlo, pero, tras ser acorralado en el Congreso, debió soltarle la mano para evitar una crisis mayor.

De esta manera,el desembarco de Santilli como jefe de ministros busca cerrar el capítulo Adorni y abrir una época de mayor conversación con las provincias, los aliados y otros sectores con los que hoy no hay puentes.

También se acordó que la cartera del Interior volviera a estar bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y profundizar el vínculo con los gobernadores.

Con información de Noticias Argentinas.