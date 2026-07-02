Video | En el Día del Policía Federal Caído, Javier Milei encabezó un homenaje a los efectivos muertos en servicio

Este 2 de julio se conmemora en Argentina el Día del Policía Federal Caído en Cumplimiento del Deber. En ese contexto, el presidente Javier Milei encabezó en la Ciudad de Buenos Aires un acto en homenaje a los efectivos que «entregaron su vida» en servicio.

Homenaje a los policías caídos en servicio

El acto se realizó a las 11 en el Monumento a los Caídos de la fuerza, en el barrio porteño de Belgrano.

El Presidente Javier Milei participó del acto en homenaje a los policías federales caídos en el cumplimiento del deber. pic.twitter.com/jhkKFKaMCe — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 2, 2026

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; los ministros de Justicia, Juan Bautista Mahiques; de Salud, Mario Lugones; de Defensa, Carlos Presti; y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Luis Alejandro Rolle; entre otras autoridades y familiares de los efectivos homenajeados.

En el país, cada 2 de julio se conmemora el Día del Policía Federal Caído en Cumplimiento del Deber, en recuerdo del trágico atentado ocurrido en 1976. Aquel día una explosión en el comedor de la Coordinación Federal de la Policía Federal Argentina provocó la muerte de 23 efectivos.

Durante el acto, Monteoliva agradeció a los presentes y dedicó unas palabras acorde a la fecha: «Hoy se recuerda a quienes dieron la vida en cumplimiento del deber. Aquellos hombres y mujeres que asumieron el riesgo más alto que puede exigir una vocación de servicio y es entregar la propia vida para proteger a los demás. Esta conmemoración tiene un origen preciso, hoy se cumplen 50 años de un atentado terrorista».

La ministra recordó lo ocurrido en la fecha mencionada y reiteró que el ataque de ese día «dejó una marca imborrable en la historia de los argentinos de bien».

En la ceremonia de este jueves se hizo una especial mención a los efectivos Matías Ceballos -asesinado por cuatro motochorros- y Rodolfo Manfredi -murió al ser atacado a balazos cuando ingresó a una villa de Rosario-. «Sabemos que detrás de cada uniforme hay una familia que acompaña a cada guardia por eso honrar a nuestros caídos también significa acompañar a quienes continúan llevando adelante ese legado», expresó Monteoliva.

Sobre el final del acto, Javier Milei entregó una placa en homenaje a la familia del efectivo fallecido, Rodolfo Mandredi; mientras que la secretaria presidencial, Karina Milei, se lo entregó a la familia de Matías Ceballos.

Quiénes eran Matías Ceballos y Rodolfo Manfredi

Matías Ceballos era un cabo de 34 años que pertenecía a la División Talleres de la Policía Federal. Fue asesinado el 26 de marzo de 2026 en la localidad de Lanús Oeste.

Según la información oficial difundida, ese día Ceballos se desplazaba de civil en su moto junto a su pareja (quien también es miembro de la fuerza en el área de enfermería) cuando fueron interceptados a plena luz del día por cuatro «motochorros» en la intersección de Remedios de Escalada e Yrigoyen.

Los delincuentes lo abordaron para robarle el vehículo y, tras un forcejeo en el que intentaron sustraerle también un bolso, le efectuaron disparos mortales en el tórax y la pierna antes de escapar con la moto.

En tanto, Rodolfo Manfredi era un agente de la Policía Federal de 30 años, oriundo de la provincia de Tucumán.

Manfredi fue asesinado el 11 de junio de 2026 en el barrio Villa Banana, en la zona oeste de Rosario. El efectivo se encontraba realizando tareas de inteligencia de civil junto a otros compañeros cuando un grupo de delincuentes vinculados al narcotráfico minoritario, específicamente al «Clan Muñoz», los emboscó y atacó a balazos.

El agente recibió tres disparos por la espalda que le causaron la muerte. El caso provocó un gran impacto institucional que derivó en operativos conjuntos, el derribo de búnkeres de droga en la zona y la captura del presunto líder de la banda tras ofrecerse una recompensa millonaria.