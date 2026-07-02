Ola de frío | «No va a faltar gas en los domicilios»: la promesa del Gobierno para este invierno 2026

Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, garantizó el suministro residencial ante la ola de frío: "No va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable".(Foto: archivo Florencia Salto)

El Gobierno nacional llevó tranquilidad ante la consolidación de la ola de frío polar que se registra en todo el país. El secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, afirmó que «no va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable», al sostener que el sistema de transporte y los yacimientos están operando de forma correcta para cubrir la demanda prioritaria.

En declaraciones a Radio 10, el funcionario nacional desglosó el mapa de abastecimiento invernal, el esquema de aumentos en las tarifas de servicios públicos y los planes de inversión previstos para Vaca Muerta.

Por qué hay cortes de GNC e industrias si Vaca Muerta bate récords

Ante las denuncias de restricciones en el suministro de gas para el sector industrial, González explicó que la paradoja de tener un potencial masivo en el subsuelo conviviendo con interrupciones responde estrictamente a un cuello de botella en la infraestructura de transporte.

El escenario técnico se fundamenta en las siguientes variables explicadas por el funcionario:

Consumo alejado de la producción. El secretario detalló que el pico de consumo se encuentra geográficamente muy lejos de la cuenca neuquina.

«Es difícil que cierren los números de hacer un gasoducto para tenerlo lleno 10 días al año, que es el pico de consumo cuando hace mucho frío», explicó Daniel González.

Prioridad residencial. Cuando las bajas temperaturas disparan el uso de la calefacción en las casas, el sistema reduce de manera automática el flujo hacia las industrias que operan bajo la modalidad de contratos interrumpibles o firmes con ventanas de corte para resguardar la demanda prioritaria.

Importación de GNL. Para cubrir el faltante en los puntos de mayor consumo, el Estado continúa importando Gas Natural Licuado (GNL), un recurso cuyo valor postguerra se encareció hasta seis veces respecto al gas nacional. El Gobierno implementó un sistema de subastas electrónicas para trasladar ese costo real a las industrias que decidan pagarlo para no frenar su actividad.

Ampliación privada. Para el próximo año se prevé una expansión de transporte de 14 millones de metros cúbicos diarios a cargo de la firma TGS, un proyecto 100% privado apalancado en los incentivos del régimen de grandes inversiones y sin participación económica del Estado.

Dólar e inflación: el impacto en las boletas de luz y gas

Respecto al esquema tarifario, el secretario de Coordinación aclaró que las actualizaciones mensuales responden a la inflación pasada (que golpea los cargos fijos) y a las variaciones del costo de la energía, el cual se encuentra completamente nominado en dólares.

El nuevo cuadro de servicios públicos y subsidios se compone bajo los siguientes parámetros:

Subsidios focalizados. El esquema se reestructuró para asistir únicamente a los hogares cuyos ingresos familiares no superen el equivalente a tres canastas básicas. Se eliminaron las asistencias fijas de bloques de consumo durante las estaciones de primavera y otoño.

Tarifas de Gas. Registran un incremento promedio del 3%, empujado por el reacomodamiento del tipo de cambio oficial, dado que el valor del fluido está dolarizado. Para los usuarios subsidiados de menores ingresos, se sostiene una cobertura del 75% del costo durante el invierno.

Tarifas de Luz. El servicio eléctrico presenta una suba promedio del 1,5%. Sin embargo, los usuarios residenciales que mantienen subsidios de carácter social percibirán una reducción neta cercana al 0,75% en sus boletas de julio.

Combustibles. El impuesto a los combustibles líquidos sumó una actualización del 1%. González remarcó que el Palacio de Hacienda ya no interviene ni regula los precios de cartelera de las estaciones de servicio ni los valores del crudo interno, por lo que el traslado final a los surtidores de nafta y gasoil es una decisión estrictamente comercial de las petroleras.

Vaca Muerta en máximos históricos y la defensa del RIGI

El funcionario de la cartera de Economía destacó que las fluctuaciones de corto plazo en el precio internacional del crudo no condicionan los planes de las operadoras en la región. En ese sentido, González ratificó que la producción en la cuenca neuquina se encamina a romper todos sus registros históricos.

«En algún momento este año vamos a tocar el millón de barriles diarios de producción de petróleo. Vamos, en los próximos tres años, a estar produciendo un millón y medio de barriles», aseguró González.

Finalmente, González rechazó con firmeza los cuestionamientos políticos de la oposición que señalan que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) favorece con exclusividad a corporaciones extranjeras.

«Es 60% extranjeras, 40% nacionales lo que se ha aprobado del RIGI hasta ahora. Así que no, eso no es cierto. Es falso, superfalso», concluyó.

Como muestra del impacto real del régimen en la región, el secretario puso como ejemplos el avance de las obras del Oleoducto Vaca Muerta Sur, una obra estratégica que ya alcanza el 73% de ejecución y genera 3.000 empleos directos, y la reciente aprobación del proyecto de Pampa Energía para el área Rincón de Aranda en la cuenca neuquina.