Las tres reformas que Javier y Karina Milei quieren aprobar primero en el Congreso

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reunieron en la Casa Rosada a sus legisladores –diputados y senadores de La Libertad Avanza– para definir la hoja de ruta del segundo semestre del Gobierno.

En el encuentro dejaron firme tres proyectos como las prioridades de la agenda legislativa para el tramo final de este 2026.

Las tres reformas que buscan aprobar en el Congreso

Durante la apertura de la cumbre libertaria, Karina Milei informó que las prioridades del Gobierno serán avanzar con la reforma política, introducir cambios al régimen de Zona Fría y modificar el proyecto de Inocencia Fiscal.

La reforma política es uno de los compromisos asumidos por el Ejecutivo para cambiar distintos aspectos del sistema electoral e institucional. El oficialismo considera que el proyecto será una de las principales discusiones parlamentarias y buscará reunir consensos para su aprobación.

El segundo eje está vinculado al régimen de Zona Fría. En este punto, la administración libertaria pretende revisar el esquema de subsidios a las tarifas de gas para redefinir los alcances del beneficio, en línea con la política de reducir el gasto público que impulsa el Ministerio de Economía desde que inició la gestión de Javier Milei.

La tercera prioridad consiste en aplicar cambios al proyecto de Inocencia Fiscal que se impulsó semanas atrás por el Gobierno. La propuesta busca ampliar y perfeccionar el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias y profundizar los cambios en la relación entre el contribuyente y la administración tributaria.

Javier Milei, además de esas tres prioridades, anunció que el Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el fin de reforzar la independencia de la autoridad monetaria y restringir el financiamiento del Tesoro mediante emisión. La iniciativa será enviada al Congreso en las próximas semanas.