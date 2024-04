Video | «Es una ley pasta base»: el exabrupto de un diputado K que provocó un escándalo en el Congreso

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade desató un verdadero escándalo en el Congreso con sus palabras al referirse a la recién aprobada Ley Bases como «una ley pasta base». Sus declaraciones provocaron una reacción inmediata en el recinto, generando gritos y abucheos por parte de otros legisladores.

Apenas se aprobó por una mayoría de 142 votos, el legislador solicitó una cuestión de privilegio. «Lamento interrumpir con esta mínima cuestión de privilegio esta Ley pasta base, pero lo voy a tener que hacer porque está vinculada con hecho a dos situaciones que afectan los privilegios que la Constitución Nacional le otorga al cuerpo y a los miembros, fundamentalmente para asegurar el normal funcionamiento de la Cámara», manifestó.

A pesar de que sus palabras generaron el malestar de otros diputados, Tailhade continuó con su reclamo: «Lo que está pasando en la Cámara de Diputados, sobre todo en algunas comisiones, es justamente eso: se ha distorsionado el correcto funcionamiento del cuerpo, se han alterado las reglas que rigen ese funcionamiento. En particular la de las comisiones».

Dirigiéndose al presidente de la Cámara, Martín Menem, le responsabilizó por las supuestas anomalías en el proceso legislativo: «Y como el responsable de esta alteración es usted presidente, como único responsable de los giros, la cuestión de privilegio se la dirijo a usted», sostuvo.

Tras ello habló de «anomalías» y volvió a mencionar «la ley pasta base» al hablar del proyecto original que se trató a principios de año.

Durante varios minutos, el diputado cuestionó la aprobación de la Ley Bases y sostuvo que esta iniciativa genera que desde el Congreso «aporten» para «la definitiva colonización por parte del narco». «Yo no quiero ser cómplice del narco, pero ese va a ser el patético rol que nos va a tocar si se pretende resolver este drama con una norma penal o una decena de artículos en una ley que hasta ahora es un cachivache«, insistió.

Rodolfo Tailhade en el Congreso: «A muchos diputados no nos importa un rábano que el país se llene de narcos»

También aseguró que están desmantelando el sistema de fiscalización e impulsando las sociedades anónimas «con la que Los Monos se cansaron de lavar guita», refiriéndose a la banda narco rosarina, y cuestionó los dichos del presidente Milei. «No se cansa de decir ante periodistas que algunos consideran delitos cosas que no son delitos, refiriéndose a la fuga, la evasión, el lavado. También dijo me importa un rábano lo que diga el GAFI, me importa un rábano de dónde viene la plata», expresó.

«Probablemente, acá haya un objetivo consciente. A muchos diputados no nos importa un rábano que el país se llene de narcos, por lo cual exigimos la mayor seriedad en el tratamiento y esto implica que intervenga la Comisión de Seguridad Interior», reclamó y antes de finalizar su discurso, citó a la expresidenta. «El sábado Cristina caracterizó a este gobierno, no como anarcocapitalista como se autodefine, sino como anarcocolonialista, pero vamos a quitar la a solo para que sea narcocapitalista. No vaya a ser cosa que el delirio refundacional que tienen los lleve a modificar el preámbulo de la Constitución Nacional para asegurar los beneficios de la libertad para los argentinos, para nuestra posteridad y para todos los narcos del mundo que quieran habitar el suelo argentino», completó.

Con información de TN.